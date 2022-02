IPO HomeSmart: i dettagli e come investire

HomeSmart ha deciso di approdare in Borsa tramite IPO (Initial Public Offering). In questo articolo cercheremo di capirne di più sull’azienda e su come investire.

Una buona idea sarebbe affidarsi a Freedom24, un progetto di Freedom Finance Europe Ltd, una filiale europea della holding pubblica Freedom Holding Corp. Quotata a sua volta sul NASDAQ con ticker FRHC.

La sede e gli uffici della holding si trovano negli Stati Uniti, Germania, Cipro, Russia, Kazakistan, Ucraina, Uzbekistan. La holding è regolamentata dall’American Securities and Exchange Commission e dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Inoltre, la società opera in conformità con le regole MiFID II, un regime normativo con un alto livello di protezione degli investitori.

Scegliere Freedom Finance Europe come broker consente di proteggere i propri asset. Si diventa cliente di una società affidabile regolamentata da autorità governative che vanta una grande esperienza nel mercato azionario.

Di recente, ha lanciato una grande opportunità: partecipare alla IPO di HomeSmart. Vediamo come partecipare.

IPO HomeSmart: informazioni

La data esatta della IPO, il potenziale di crescita e altre cifre non sono ancora note. C’è una data tecnica sul sito web, che sarà estesa su base settimanale fino a quando non ne sarà disponibile una definitiva. Per ora, l’ultimo aggiornamento parla di 15.02.2022.

HomeSmart è una grande holding immobiliare che utilizza la propria piattaforma tecnologica. Fornisce soluzioni immobiliari complete ad agenti, intermediari e consumatori finali. La piattaforma HomeSmart copre praticamente tutti gli aspetti delle transazioni immobiliari. La spinta all’acquisto e alla vendita di case senza soluzione di continuità sul mercato è stata un catalizzatore per la crescita dell’azienda.

L’attuale modello di business ha aiutato HomeSmart ad espandersi: al 30 settembre 2021, 23.000 agenti utilizzavano la piattaforma in 194 uffici in 47 stati. Secondo RISMedia, HomeSmart è stata una delle prime cinque società di intermediazione immobiliare residenziale per numero di parti di transazione negli Stati Uniti nel 2020.

Le entrate di HomeSmart sono cresciute passando da 325 milioni di dollari nel 2019 a 393 milioni nel 2020, con un aumento del 21%. Per i primi nove mesi del 2021, le entrate sono state di 478 milioni di dollari, segnando un aumento del 74% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Tra i principali concorrenti di HomeSmart c’è Compass, che utilizza anche un modello basato su commissioni.

Perché scegliere Freedom24

La Società è coperta da una politica presente nella normativa UE in merito ai fondi dei clienti in caso di fallimento. Secondo la direttiva 87(I)/2017 and DI87-07, ogni broker con sede nell’UE deve essere un membro dell’Investor Compensation Fund e nel caso in cui una società fallisca o venga liquidata, i suoi clienti hanno il diritto di richiedere un risarcimento al Fondo per un massimo di 20.000€ per cliente.

Offre consulenza molto curata e tanti servizi. Scopri di più sulla IPO di HomeSmart e come investire tramite Freedom24.