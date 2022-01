Freedom Finance: Promo € 0 /mese per nuovi clienti

Maxim Manturov, responsabile della consulenza sugli investimenti di Freedom Finance Europe, ha fatto un bel regalo ai trader.Evidenziando quattro delle IPO più promettenti del 2022. Secondo stime preliminari, due di esse potrebbero raggiungere una valutazione di 50 miliardi di dollari.

L'elenco delle IPO con un commento dettagliato di Maxim Manturov è stato pubblicato su Business Insider, uno dei principali “nuovi media” aziendali:

Il 2022 vedrà indubbiamente sul mercato diverse offerte pubbliche iniziali entusiasmanti e di alto profilo. Dopo un anno importante di crescita per molte organizzazioni, i leader del settore stanno cercando di aumentare i loro sforzi di espansione quotando in borsa. I volumi IPO globali sono aumentati del 64% in 2021 e le offerte pubbliche iniziali dovrebbero aumentare di circa il 67% in più nel 2022.

Quali sono IPO più promettenti per Freedom Finance:

Tra le IPO più attese del 2022, Maxim Manturov ha individuato le seguenti:

Stripe

L'azienda offre un servizio di pagamento per le attività online. Nel dicembre 2021, Stripe ha annunciato il lancio di Stripe Treasury, un servizio che offre API per incorporare servizi finanziari. Inoltre, la società si è classificata tra le prime 12 start-up più promettenti del 2021. Stripe può essere utilizzato in 120 paesi.

Instacart

Un servizio online che offre servizi di consegna di generi alimentari. Attualmente è al terzo posto negli Stati Uniti dopo Walmart e Amazon. Il sofisticato sistema logistico funziona già con oltre 400 rivenditori con una portata di oltre 30.000 negozi. L'ultima stima di capitalizzazione per Instacart è di 39 miliardi di dollari; all'IPO, questo importo potrebbe salire a $ 50 miliardi.

Databricks

Una grande azienda IT che lavora con i data warehouse. Offre agli utenti una piattaforma aperta e unificata per l'archiviazione dei dati e l'intelligenza artificiale. Databricks ha oltre 5000 utenti. Tra i clienti degni di nota figurano CVS Health, Comcast, Condé Nast e Nationwide. Databricks potrebbe essere capitalizzata a $ 35-50 miliardi al momento della sua IPO.

Discord

Il servizio di messaggistica gratuito, Discord, è diventato popolare con l'inizio delle restrizioni pandemiche. Milioni di utenti in tutto il mondo hanno ottenuto l'accesso alle conferenze vocali e video. Il pubblico della piattaforma ha superato i 140 milioni di utenti. Nel 2021, Microsoft ha cercato di acquistare l'azienda, ma la direzione di Discord ha rifiutato l'offerta e ha iniziato a prepararsi per un'IPO.

