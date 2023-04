Freedom24 rivoluziona l'investimento: ottieni il 2,5% sui risparmi

Cambia metodo e scegli il modello di investimento Freedom24. Aprendo un conto su questo exchange non solo hai un’ampia selezione di azioni, ETF e opzioni su azioni, ma hai anche una sorpresa. Ottieni subito il 2,5% di interesse sul conto risparmio in euro. Su quello in dollaro USA invece hai il 3%.

Grazie a questa piattaforma tutti possono sviluppare le proprie strategie di trading attraverso soluzioni digitali all’avanguardia. Inoltre, tutto è più chiaro e pratico grazie al collegamento diretto alle borse internazionali al miglior prezzo dell’ordine. Un’ottima funzionalità inclusa che facilita i tuoi investimenti.

Con Freedom24 il tuo investimento prende il volo. Fai trading direttamente sui mercati statunitensi, europei e asiatici. Investi nel pre-mercato, intraday o a lungo termine. Hai un mare di opzioni da scegliere per diversificare ciò che puoi fare con i tuoi risparmi. Ovviamente, inclusi ci sono tantissimi vantaggi.

Freedom24: tutti i vantaggi con questa piattaforma di investimento

Con Freedom24 accedi a una piattaforma di investimento completa. Apri subito un conto gratuito e goditi 30 giorni di trading gratuito offerti a tutti i nuovi clienti. Nessun deposito minimo per poter investire con questo exchange. Scopri tutti i vantaggi:

Conto D , un conto risparmio disponibile anche in Dollari con un tasso di interesse del 3% o in Euro con un tasso di interesse del 2,5%;

, un conto risparmio disponibile anche in Dollari con un tasso di interesse del 3% o in Euro con un tasso di interesse del 2,5%; Azioni a prezzo di emissione , per accedere a nuove azioni al prezzo dell’IPO sul mercato secondario;

, per accedere a nuove azioni al prezzo dell’IPO sul mercato secondario; Manager qualificati per consulenze telefoniche e di persona;

Accesso alle 15 maggiori borse valori in America, Europa e Asia;

in America, Europa e Asia; Multidispositivo , grazie alla piattaforma web e app mobile per una gestione semplice e immediata del tuo portafoglio;

, grazie alla piattaforma web e app mobile per una gestione semplice e immediata del tuo portafoglio; 1 milione e più di azioni, ETF, opzioni su azioni e futures oltre ad altri asset negoziati in borsa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.