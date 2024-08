Freepick lancia Mystic per generare immagini AI full HD

Nel panorama dei generatori di immagini AI, Midjourney e Dall-E di OpenAI sono stati finora considerati i migliori modelli disponibili. Tuttavia, il recente lancio di Freepik Mystic, frutto della collaborazione tra i team di Magnific AI e Freepik, potrebbe ridefinire gli standard del settore.

Questo innovativo strumento si propone come il generatore di immagini AI più avanzato fino ad oggi, distinguendosi per la sua capacità di generare direttamente immagini in risoluzione full HD.

Introducing Freepik Mystic

The most advanced AI image generator to date, and the only one offering full HD directly

Let's see the power of this mode 👇🧵 pic.twitter.com/mMuRSRg3n4

— Freepik (@freepik) August 27, 2024