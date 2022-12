Futura e Drivalia, le nuove carte green di FCA Bank

In arrivo Futura e Drivalia, due nuovissime carte di credito di FCA Bank che sono state pensate per la conversione di tutti gli acquisti in mobilità smart e green.

FCA Bank è una joint venture paritetica di FCA Italy S.p.A e CA Consumer Finance S.A., società del gruppo Crédit Agricole, due entità leader nei loro settori di riferimento.

Prodotta in PVC riciclato, con la carta di credito Futura si ottiene un plafond di 3.000 euro, mentre con quella Drivalia in cambio si avranno vantaggi connessi alle soluzioni di mobilità offerte da FCA Bank.

Nello specifico, si sta parlando di noleggio a breve e medio termine e di abbonamenti auto all’insegna dell’innovazione, compreso il car sharing elettrico.

Futura e Drivalia: i vantaggi

Le carte di credito Futura e Drivalia sono con quota annuale gratuita, almeno per il primo anno, e permettono di entrare in modo automatico nel programma fedeltà della banca.

Si può richiedere già da ora la carta di credito Futura accedendo a questa pagina. La procedura è semplice e veloce presentando la seguente documentazione:

un documento d’identità;

un documento di reddito ;

; il numero di cellulare;

un indirizzo email valido;

l’eventuale permesso di soggiorno;

l’IBAN del conto corrente, che verrà utilizzato per gli addebiti mensili della carta.

Entrambe le carte sono state presentate ufficialmente al Salone di Parigi. Per gestirle online basta scaricare l’app My FCA Bank sul proprio dispositivo mobile.

Con queste due nuove carta di credito è possibile far crescere i propri risparmi tramite il Conto Deposito di FCA Bank, che attualmente applica un tasso di rendimento lordo del 2,55% per tutti i nuovi clienti tramite i voucher Tempo che si possono reperire nel Club FCA Bank.

Inoltre, ogni volta che vengono spesi 10 euro tramite le carte, si otterrà in cambio un punto €co. I punti in totale accumulati servono per ottenere sconti sui tutti i servizi di mobilità sostenibile.

I prodotti, le offerte e i cashback possono essere visionati nel catalogo messo a disposizione dalla banca.

