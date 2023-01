Come vedere Genoa-Pisa in streaming

Genoa-Pisa è il match in calendario per la giornata 22 di Serie B che assegnerà punti importanti in ottica promozione. Va in scena al Luigi Ferraris (Marassi) la sfida tra i rossoblu che hanno rialzato la testa dopo il cambio della guida tecnica e i nerazzurri che non vincono da due partite, determinati a tornare in Toscana con il bottino pieno. Si parte alle 16:15 di sabato 28 gennaio, al fischio d’inizio dell’arbitro Manuel Volpi.

Genoa-Pisa: guarda la partita in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata a Edoardo Testoni. In programma anche un pre-partita con le ultime novità dallo stadio e le analisi sui temi principali, mentre al termine seguiranno interviste, analisi e highlight.

La classifica vede i liguri in terza posizione con 39 punti (come la Reggina che li precede), lanciata nella rincorsa alla capolista Frosinone. Al sesto posto invece il Pisa, a 30 punti (gli stessi del Parma).

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due mister, Gilardino e D’Angelo, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Genoa: Martinez, Hefti, Vogliacco, Dragusin, Criscito, Badelj, Strootman, Frendrup, Aramu, Coda, Gudmundsson;

Pisa: Nicolas, Calabresi, Hermannsson, Canestrelli, Beruatto, Marin, Touré, Mastinu, Morutan, Tramoni, Gliozzi.

Con un unico abbonamento a DAZN hai accesso al grande calcio di Serie A, Serie B, Serie C e LaLiga, ma anche a molti altri sport come basket, pallavolo, tennis, ciclismo, rugby, motori, golf, boxe, MMA e wrestling. Nel catalogo anche interviste, speciali, approfondimenti e contenuti originali. Scegli la tua formula: START, STANDARD o PLUS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.