Gestisci i pagamenti aziendali in modo facile ed efficiente con Tot

Tot è una soluzione completa per le aziende che vogliono gestire i loro pagamenti e le loro finanze in modo semplice ed efficiente. Con Tot, è possibile incassare e accettare pagamenti dai clienti, effettuare bonifici online ai fornitori, fare acquisti con la carta aziendale inclusa e pagare la Pubblica Amministrazione o le deleghe F24 online.

Il conto online di Tot è facile da usare e offre una serie di vantaggi per le aziende. Con Tot, è possibile gestire tutte le transazioni finanziarie in un unico posto, evitando di dover gestire più conti e più sistemi. Inoltre, Tot offre una serie di strumenti di reportistica avanzati che aiutano a tenere traccia delle entrate e delle uscite.

Per i nuovi clienti, Tot offre un mese di prova gratuita. In questo modo, le aziende possono provare i servizi di Tot senza alcun impegno e decidere se è la soluzione giusta per loro.

Tot offre anche una delle carte business più innovativa in Europa, grazie alla tecnologia dual–mode in grado di passare dalla modalità debito a quella di credito e viceversa.

La carta Tot è la soluzione perfetta per tutti gli acquisti aziendali. Non ci sono costi di emissione o spedizione, poiché è inclusa nel canone del conto e può essere utilizzata immediatamente in modalità virtuale. Inoltre, la carta di tot è gratuita per sempre.

Con un plafond attivo, si avranno fino a 60 giorni per pagare gli acquisti. Inoltre, la carta di Tot è accettata ovunque grazie al circuito Visa. Sarà possibile prelevare denaro agli ATM di tutto il mondo e effettuare acquisti online in tutta sicurezza grazie al sistema di sicurezza 3D-Secure™.

La carta di Tot offre anche una protezione assicurativa sugli acquisti e i furti inclusa. Inoltre, è realizzata in PVC 100% riciclato, rendendola una scelta ecologica per gli acquisti aziendali.

