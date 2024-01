Gestisci il tuo denaro in modo più efficiente con Revolut Premium: è GRATIS

Gestisci il tuo denaro in sicurezza e in modo smart con Revolut! Questa carta conto di nuova generazione può essere attivata direttamente online. Inoltre, se lo fai ORA, potrai ottenere 3 mesi gratis del profilo Premium.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di entrare in un universo digitale dove le spese sono totalmente sotto controllo, dove non ci sono abbonamenti e in cui i risparmi sono garantiti.

Per aderire a questa offerta, non devi far altro che cliccare sul botton qui sotto, inserire nell’apposito campo il tuo numero di telefono e ottenere un link che ti consentirà il download dell’applicazione:

Dopo di che, dovrai registrarti e richiedere l’upgrade a Premium. Per tre mesi potrai sfruttare tutte le sue potenzialità senza pagare nulla!

Con Revolut, gestisci il tuo denaro in modo vantaggioso

La carta conto di Revolut è la soluzione finanziaria all-in-one più conveniente del momento. I vantaggi offerti sono davvero tanti, e potrai sfruttarli direttamente dall’app Revolut.

Cosa puoi fare con la carta di debito? Pagare e prelevare senza commissioni in oltre 160 Paesi di tutto il mondo, bloccare gli abbonamenti indesiderati, ottenere premi esclusivi per risparmiare sugli acquisti e usare i wallet digitali come Apple Pay e Google Pay.

Ma non è tutto: tramite l’app potrai prenotare hotel e voli aerei con il servizio Soggiorni. Inoltre, puoi ottenere un cashback del 10% su tutti i tuoi viaggi. A proposito di viaggi: sarai coperto da un’assicurazione, che ti metterà al sicuro da ogni imprevisto.

Potrai anche spendere all’estero usando la valuta locale, con tassi di cambio davvero convenienti. Inoltre, potrai sfruttare anche i vari pass per le aree lounge. Infine, il tuo denaro sarà al sicuro grazie al sistema end-to-end.

Non aspettare troppo: clicca sul bottone sottostante e inizia subito la procedura di registrazione. Ricordati l’upgrade per ottenere 3 mesi di Revolut Premium gratis.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione