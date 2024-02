Gestisci il tuo denaro in modo smart con il nuovo Conto Carta VIABUY

Vuoi gestire il tuo denaro in modo smart e senza complicazioni? Potrebbe interessarti il nuovo conto carta VIABUY.

Si tratta di una soluzione innovativa offerta da una società del Lussemburgo che ti permette di avere un conto online con un codice IBAN e una carta di debito MasterCard. In questo articolo ti spiegheremo come funziona e quali sono i vantaggi.

VIABUY: il modo migliore per gestire il tuo denaro

Il conto carta VIABUY è digitale e ti offre la possibilità di inviare e ricevere bonifici tramite il codice IBAN tedesco o lussemburghese. Puoi anche accreditare il tuo stipendio.

Inoltre, riceverai una carta di debito MasterCard che puoi usare per pagare in qualsiasi negozio o sito web che accetta questo circuito. La carta è personalizzabile con il tuo nome e ha un design elegante e moderno. Puoi scegliere tra tre colori: nero, oro o rosso.

Aprire il conto è facile, così come usarlo e controllarlo. Non devi fornire alcuna documentazione o informazione sul tuo passato creditizio.

Basta compilare il modulo online e inviare una copia del tuo documento di identità. Il conto viene attivato in pochi minuti e la carta viene spedita il giorno successivo.

Per usare il conto puoi scaricare l’app VIABUY o accedere al sito web con il tuo browser. Da qui puoi vedere il tuo saldo, le tue transazioni, ricaricare il conto o bloccare la carta in caso di furto o smarrimento. Per ogni operazione ricevi una notifica via email.

In questo modo puoi avere il controllo totale del tuo conto. Hai anche a disposizione un servizio di assistenza clienti disponibile in sette lingue, tra cui l’italiano, contattabile via chat o email.

Quindi, se vuoi gestire il tuo denaro in modo smart, il conto carta VIABUY potrebbe essere la soluzione che fa per te. Scopri di più sul sito ufficiale cliccando qui sotto e apri il tuo conto oggi stesso!