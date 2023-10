Gestisci la P.IVA senza spendere NULLA con FlexTax

La gestione di una Partita IVA non è semplice e richiede degli strumenti solitamente in possesso dei consulenti, a cui è necessario rivolgersi. FlexTax è un servizio che vi consente di avere quelli necessari in maniera totalmente gratuita, attraverso un accesso denominato “Freemium”.

L’account gratis consente di ottenere una consulenza dedicata attraverso una rete di commercialisti, oltre al supporto tecnico per l’utilizzo di software con cui poter gestire tutto anche in autonomia.

FlexTax semplifica la gestione della tua P.IVA

L’account “Freemium” da un accesso base abbastanza completo a ben quattro moduli con cui è possibile gestire la P.IVA, simulare le imposte da pagare, emettere fatturazione ed altro. Il modulo FlexSupport mette a disposizione una rete di commercialisti per assistenza via ticket, oltre al supporto tecnico del software gestionale FlexSuite.

FlexInvoice permette di inviare fatture cartacee senza limiti e un massimo di 100 fatture in formato elettronico, oltre a gestire i codici Ateco, emettere le fatture in lingua e valuta diverse, creare preventivi ed emettere fatture proforma.

FlexTools fornisce un utilissimo strumento che vi permette di simulare le eventuali imposte da pagare, calcolando i ravvedimenti operosi, le ritenute d’acconto e l’IVA. Gli strumenti possono essere anche usati per la ricerca di codici Ateco e codici tributo, nonché visualizzare il calendario fiscale.

FlexEconomy vi aiuta infine a controllare le entrate e le uscite, la gestione della liquidità presente, passata e previsionale, calcolando la stima delle imposte in tempo reale.

Tutto questo è concesso da FlexTax in maniera totalmente gratuita. Sottoscrivendo un account Plus da 259€ + IVA è possibile anche aprire direttamente la propria P.IVA in regime forfettario o semplificato, come professionista o commerciante, passando direttamente al servizio la gestione della contabilità ai consulenti del servizio. È inoltre compresa la dichiarazione dei redditi, F24 per INPS e altre imposte, oltre a un’assistenza illimitata tramite chat o telefono per gli adempimenti con il fisco. Acquistando il pacchetto, avete 60 giorni di tempo per chiedere un rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.