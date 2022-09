Gestisci le spese e risparmia in modo SMART con Soldo

In origine, Soldo era una moneta d’argento italiana del XII secolo, ma oggi è il primo conto spese multiutente e una nuova tipologia di digital wallet, che consente alle famiglie di gestire le spese in modo semplice, efficiente e istantaneo.

La bellezza di Soldo è proprio quello di facilitare la gestione delle finanze domestiche, in cui sono inclusi, ovviamente, i figli. Oggi, però, è possibile delegare la gestione di alcune spese familiari a diversi collaboratori domestici, come ad esempio una tata.

Vediamo come funziona e perché è conveniente.

Digital wallet con Soldo: perché conviene?

Soldo si appoggia al circuito di pagamento MasterCard, con una carta prepagata personalizzabile che può essere utilizzata a partire dall’età di otto anni e un’applicazione per iOS o Android che consente agli utenti di gestire facilmente il flusso di cassa dal proprio cellulare.

La soluzione, semplice e sicura, consente ai titolari dei conti di gestire le proprie spese in tempo reale e di definire regole e limiti di spesa per ogni membro della rete familiare, garantendo a tutti l’autonomia necessaria, compresi figli, partner e collaboratori.

Registrando e attivando il conto Soldo, in circa cinque minuti si potrà avere un conto che funziona insieme a un digital wallet o a una carta prepagata per sé e per i vari membri familiari che vogliono avere un proprio portafoglio.

Ogni conto e spese della carta possono essere gestite e monitorate tramite l’app iOS o Android. Soldo permette anche di:

effettuare acquisti online;

pagare ogni acquisto presso i negozi fisici;

ritirare denaro contante;

monitorare le spese grazie a budget e notifiche;

impostare dei limiti per gestire al meglio le spese personali e della famiglia;

disattivare le carte per evitare spese non autorizzate.

Con le carte Soldo è possibile effettuare pagamenti presso tutti i punti vendita e gli sportelli automatici di tutto il mondo in cui è accettata MasterCard. Le fatture di Soldo possono essere pagate tramite bonifico bancario (senza commissioni), contanti o carta di credito utilizzando i punti SisalPay.

