Gimme5, il salvadanaio smart per investire a partire da 5 euro

Vuoi entrare a fare parte della nuova generazione di risparmiatori? Potrebbe sembrarti strano ma è possibile iniziare a risparmiare mettendo da parte una piccola somma. Le somme, anche piccole, se accumulate con costanza potranno crescere nel corso del tempo. Inoltre su Gimme5 queste cifre vengono “messe in moto”, quindi investite, per provare a valorizzare i tuoi risparmi.

Ecco perché oggi abbiamo deciso di parlare di Gimme5, un salvadanaio digitale che ti consente di risparmiare in modo smart, mettendo a tua disposizione un servizio indispensabile per poter raggiungere qualsiasi obiettivo. Risparmiare e mettere da parte del denaro sarà semplicissimo dato che potrai seguire una serie di regole utili per accantonare in automatico la cifra che desideri. Per raggiungere il tuo obiettivo più velocemente, potrai scegliere la regola automatica che preferisci: ad esempio, scegliendo la regola Sport puoi accumulare risparmi, ogni volta che la tua squadra del cuore vince.

In pochi anni la community Gimme5 è cresciuta molto, raggiungendo ottimi risultati: sono stati oltre 500.000 gli utenti che hanno deciso di affidarsi a Gimme5, con più 140 milioni di euro risparmiati. Cosa aspetti? Scarica subito l’app sul tuo dispositivo e con il salvadanaio digitale Gimme5 puoi finalmente risparmiare e investire a partire da 5 euro.

Gimme5: come funziona

Come anticipato, una volta creato il tuo account sei tu a scegliere le regole che preferisci per creare il tuo piano di accumulo. Sarà anche possibile modificarle e disattivarle in qualsiasi momento a seconda delle tue esigenze. Non perdere altro tempo, attiva Gimme5 utilizzando il Welcome Bonus per attivare il tuo salvadanaio digitale Gimme5. Dopo esserti registrato e aver inserito il codice promozionale “PUNTOINFORMATICO5” riceverai in soli pochi giorni il bonus nel tuo salvadanaio.

Gimme5 ti dà anche la possibilità di farti sostenere: condividi il tuo obiettivo di risparmio con amici e parenti e loro potranno inviarti il contributo che vorranno. Non ti resta che scegliere Gimme5 se vuoi realizzare i tuoi obiettivi di risparmio e i tuoi sogni con uno strumento innovativo e semplice per accedere al mondo dei micro-investimenti. Ricorda che sei tu a gestire il servizio e in qualsiasi momento puoi richiedere il rimborso dei tuoi risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.