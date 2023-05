Gli italiani usano sempre di più la carta di credito: ecco come averla gratis

Le carte di credito guidano la crescita dell’uso delle carte di pagamento da parte degli utenti italiani. Nonostante una riduzione del numero di carte attive, infatti, nel corso del 2022 si è registrato un aumento del numero delle transazioni effettuate con carte di credito. Secondo i dati forniti da Banca d’Italia, inoltre, il volume annuale delle transazioni con carta di credito ha raggiunto la cifra record di 101 miliardi.

Da parte degli utenti italiani, quindi, si registra una crescente richiesta di carte di credito. Ad oggi, il mercato propone svariate opzioni su cui puntare. C’è anche la possibilità di ottenere una carta di credito completamente gratis, anche senza dover aprire un nuovo conto corrente. L’opzione in questione è rappresentata da Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta a zero spese, con canone zero e zero commissioni su pagamenti e prelievi.

Carta YOU presenta un gran numero di vantaggi aggiuntivi, come una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. In più, la carta di credito può essere richiesta gratuitamente tramite una semplice procedura online, accessibile dal sito ufficiale qui di sotto.

Carta YOU: la carta di credito gratis giusta per gli utenti italiani

La carta di Advanzia Bank è una scelta completa e molto vantaggiosa. Si tratta di una carta di credito a saldo con le seguenti caratteristiche:

utilizzo del circuito Mastercard che ne consente l’uso in tutto il mondo

che ne consente l’uso in tutto il mondo nessun costo di emissione

emissione senza dover aprire un nuovo conto corrente

zero costi fissi ; il canone è azzerato a tempo indeterminato

; il canone è azzerato a tempo indeterminato zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni eseguite all’estero

In più, chi sceglie Carta YOU può contare su vantaggi extra come la possibilità di utilizzare Google Pay e Apple Pay, di rateizzare le spese (con l’applicazione di un tasso di interesse) e di beneficiare di una polizza viaggi completamente gratuita. La richiesta di emissione della carta può essere inviata di seguito:

Carta YOU presenta un plafond che cresce del tempo: a seguito dell’emissione, Advanzia stabilisce un plafond iniziale che incrementerà progressivamente se il cliente continuerà a saldare le spese nel rispetto dei tempi e senza ritardi.

