Google accetterà pagamenti in criptovalute per i servizi cloud

Google ha annunciato un nuovo accordo con Coinbase che consentirà ad un gruppo selezionato di clienti di pagare i suoi servizi cloud utilizzando valute digitali come Bitcoin. L’accordo entrerà in vigore all’inizio del 2023.

Amit Zavery – vicepresidente, direttore generale e responsabile della piattaforma di Google Cloud – ha dichiarato in un’intervista alla CNBC che il servizio di infrastruttura Google Cloud Platform accetterà i pagamenti in criptovaluta inizialmente da un gruppo ristretto di clienti del mondo Web3 che vogliono pagare con criptovalute, grazie a un’integrazione con il servizio Coinbase Commerce. Zavery ha inoltre dichiarato che, con il tempo, il servizio sarà offerto ad un numero maggiore di clienti.

Contestualmente, Coinbase ha annunciato che migrerà alcune delle sue applicazioni relative ai dati, precedentemente archiviate su Amazon Web Services, su Google Cloud.

Nel suo comunicato stampa Coinbase ha annunciato di aver scelto Google Cloud come fornitore strategico per costruire servizi avanzati di scambio e di data services.

Coinbase utilizzerà la potente piattaforma di calcolo di Google Cloud per elaborare i dati blockchain su scala e migliorerà la portata globale dei suoi servizi di criptovaluta sfruttando la rete in fibra ottica premium di Google.

Coinbase costruirà la sua piattaforma dati globale sull’infrastruttura sicura di Google Cloud e sfrutterà le sue tecnologie leader nel campo dei dati e dell’analisi per fornire ai clienti di Coinbase approfondimenti sulle criptovalute con l’aiuto del machine learning.

Coinbase è una società di scambio di digital asset con sede a San Francisco, fondata nel 2012 con l’idea che chiunque, ovunque nel mondo, dovesse essere in grado di accedere ai bitcoin in modo semplice e sicuro. Con circa 103 milioni utenti verificati in oltre 100 paesi, oggi Coinbase è una piattaforma affidabile e facile da usare per investire in modo semplice e sicuro in criptovalute.

