Google si avvicina al Web3, ancora di più

Non ci sono dubbi. L’azienda statunitense che offre servizi online, Google LLC, ha fatto un ulteriore passo verso Web3 e dApp. In altre parole, ogni decisione la sta avvicinando sempre di più a questo mondo particolare.

La sua corsa verso la blockchain è stata rafforzata da una partnership importantissima. Google fornirà supporto tecnico ai beneficiari di sovvenzioni NEAR. Sostanzialmente, come indicato nella nota ufficiale pubblicata da NEAR Foundation, ecco il programma:

Aperto e adatto agli sviluppatori, Google Cloud supporterà gli sviluppatori durante la creazione e la scalabilità dei loro progetti Web3 e dApp. […] Questa partnership aumenterà le innovazioni blockchain. Gli sviluppatori creeranno ancora più facilmente senza limiti mentre creano dApp e aiutano a integrare le masse in Web3.

Tutti possono beneficiare di queste innovazioni. Infatti, grazie a MetaverseLife di eToro potrai acquistare, vendere, detenere e fare social trading direttamente nel Metaverso approfittando delle quotazioni in ascesa legate a questo settore in forte espansione.

Google Cloud supporterà gli sviluppatori NEAR

La notizia sta facendo il giro del mondo. Google Cloud ha deciso di supportare gli sviluppatori delle startup impegnati in progetti Web3 e dApp. Carlos Arena, Direttore delle Risorse Digitali nel colosso di Mountain View, ha affermato:

Sosterremo NEAR e forniremo agli sviluppatori Web3 l’infrastruttura cloud più sicura, affidabile e sostenibile su cui possono costruire e scalare. Continuiamo a supportare i leader di domani nella creazione di nuovi prodotti e servizi su piattaforme basate su blockchain.

Anche il CEO di NEAR Foundation, Marieke Flament, si è detto entusiasta di questa importante partnership. Gli obiettivi sono non solo tecnologici, ma anche nobili. Il fine ultimo è sviluppare innovazioni blockchain supportando il lavoro delle startup. Sempre nel comunicato stampa, Flament ha spiegato:

Siamo entusiasti di collaborare con coloro che hanno aperto la strada a Internet come lo conosciamo. Questa partnership segna un nuovo capitolo per noi mentre continuiamo a offrire il miglior supporto possibile per la prossima generazione di visionari che scelgono di basarsi sul protocollo NEAR.

Puoi iniziare a guadagnare direttamente nel Metaverso grazie a MetaverseLife. Gestito da eToro, questo è il primo portafoglio intelligente che permette a chiunque di acquistare criptovalute, titoli, asset digitali e tanto altro direttamente nel Metaverso.

Il 71% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con questo broker. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se riesci a sostenere l’elevato rischio di perdita di denaro.