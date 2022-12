Gratuita e con alto limite di prelievo: ecco Carta YOU

Chiunque desidererebbe avere nel proprio portafoglio una carta di credito gratuita e con alto limite di prelievo tramite la quale effettuare acquisti e pagamenti in modalità rimborso a saldo o a rate.

Non è necessario iniziare una lunga e noiosa ricerca sul Web, perché abbiamo la soluzione: Carta YOU di Advanzia Bank.

Ma cosa permette di fare Carta YOU? Acquistare online o nei negozi fisici usando il plafond messo a disposizione dall’istituto bancario, decidendo autonomamente se rinviare la transazione oppure pagare immediatamente.

Inoltre si possono domiciliare i pagamenti di bollette attraverso l’addebito diretto SEPA, ma anche di trasferire somme di denaro sul conto corrente.

Carta YOU può essere associata a Google Pay o Apple Pay, consentendo in questo modo di effettuare pagamenti POS con lo smartphone.

Un altro vantaggio di carta YOU è l’assicurazione di viaggio gratuita e completa, molto conveniente per chi viaggia spesso.

Gratuita e con alto limite di prelievo

Come dicevamo, Carta YOU è gratuita e con alto limite di prelievo. Non è previsto un canone e neanche commissioni di prelievo o di cambio valuta.

Ma l’aspetto sicuramente più grandioso di questa carta di credito è il limite di prelievo. Infatti, è possibile prelevare fino a 1.000 euro al giorno, cosa che difficilmente altre carte di credito consentono.

Tramite l’app di Advanzia Bank, inoltre, si possono monitorare le spese e controllare in ogni istante gli acquisti tramite carta, quando scadono le rate e le varie impostazioni di sicurezza.

Quanto costa la carta YOU? Scegliendo la rateizzazione dei pagamenti, il tasso di interesse applicato è pari al 1,75% mensile e al 21% annuale.

Per quanto riguarda l’attivazione, non è necessario aprire un nuovo conto corrente poiché la carta può essere associata a uno già in essere.

Tutto avviene online accedendo a questa pagina. Bisogna soltanto attendere che Advanzia Bank valuti il merito creditizio del richiedente.

Basta soltanto compilare il form con i propri dati personali e attendere la risposta positiva o negativa dell’istituto bancario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.