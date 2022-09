Guadagna Criptovalute GRATIS con questa piattaforma

Quando si naviga su Internet, sovente capita di sentire parlare di criptovalute gratis. Per chi non lo sapesse, si tratta di valute digitali che dovrebbero eguagliare le valute tradizionali in molti ambiti, dai pagamenti online all’utilizzo di beni e servizi, e sono prive di una banca centrale.

I prezzi delle principali crypto, come il Bitcoin, hanno subito forti oscillazioni negli ultimi anni. Quindi, diversi utenti si saranno chiesti se esiste un modo per guadagnare crypto gratuitamente ed entrare in questo settore innovativo senza alcun rischio.

In effetti, un modo per farlo c’è: tramite Coinbase. Vediamo come fare.

Criptovalute gratis con Coinbase: ecco come

Per poter guadagnare criptovalute gratis su Coinbase, è necessario aprire un account sulla piattaforma. Basta accedere a questa pagina, cliccare su “Iniziare” in alto a destra e compilare tutti i campi richiesti con le informazioni personali.

Una volta creato un account, bisogna recarsi alla pagina “Coinbase Earn”, che porterà nella sezione speciale per guadagnare monete digitali completando brevi attività.

Le azioni da compiere sono molte e ognuna è accompagnata da una descrizione della relativa valuta. Una volta selezionata l’opzione più promettente, fare clic sul pulsante “Inizia il corso” alla fine della descrizione per iniziare.

All’interno è possibile leggere ulteriori dettagli sulla criptovaluta scelta. Per continuare, fare clic sul pulsante “Inizia qui”.

Nella pagina appena aperta, è possibile eseguire diverse azioni per guadagnare unità gratuite della criptovaluta scelta. Fare clic sul pulsante “Guadagna 2 USD DAI” per guardare un breve video su questa valuta digitale.

Dopo averlo visionato, si impareranno le basi per rispondere alle domande del quiz proposto alla fine del video. Non è un problema se non si risponde subito correttamente alle domande, perché c’è sempre la possibilità di riprovare.

Una volta completato il quiz, le crypto guadagnate saranno aggiunte al portafoglio Coinbase. Se tutte le attività vengono completate, sarà possibile guadagnare una discreta quantità di monete e, allo stesso tempo, comprendere la logica che sta dietro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.