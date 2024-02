Guadagna fino all'8% in criptovalute per ogni transazione con la carta

Oltre 20 miliardi di transazioni in criptovalute e con più di 6 milioni di clienti: sono solo alcuni numeri che spiegano il successo di Wirex, la piattaforma online che tramite la sua carta di debito offre fino all’8% di cashback in criptovalute (noto anche con l’appellativo Cryptoback).

La richiesta della carta Wirex è gratuita e avviene online tramite la sua pagina dedicata. Una volta creato un nuovo account, è possibile scegliere fra tre differenti piani: Standard (gratuito, fino all’1% di Cryptoback), Premium ($9.99 al mese, fino al 3% di Cryptoback), Elite ($29.99 al mese, fino all’8% di Cryptoback).

Le caratteristiche chiave della carta Wirex

Il fiore all’occhiello della carta Wirex è il cashback in criptovalute che gli utenti ricevono per ogni transazione effettuata, sia in negozio che online. La percentuale di guadagno può arrivare fino all’8% e viene depositata in automatico nel proprio account personale Wirex.

Gli utenti Wirex possono inoltre beneficiare di prelievi gratuiti fino a 200 dollari presso gli ATM di tutto il mondo. Non è richiesto il pagamento di alcuna commissione extra.

A tutto questo, si aggiungono diverse funzionalità per la sicurezza. Tra queste si annoverano l’autenticazione a due fattori, il blocco automatico della carta e le notifiche istantanee per ogni transazione effettuata con la carta.

Iscriviti gratuitamente a Wirex e inizia a guadagnare una percentuale in criptovalute dagli acquisti effettuati tramite la tua nuova carta. Il piano di partenza (Standard) è gratuito e consente di ottenere fino all’1% di cashback in criptovalute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.