Guadagna il 3% annuo e sottoscrivi ora ING Conto Arancio

Diventa titolare di ING Conto Arancio entro l’11 maggio e ottieni un deposito con cui risparmiare grazie a un tasso di interesse del 3% annuo lordo per i primi 12 mesi e per i depositi fino a 100.000€. Puoi prelevarli quando vuoi senza vincoli e senza perdere gli interessi che avevi già maturato!

ING Conto Arancio nel dettaglio

ING Conto Arancio è un conto deposito versatile e conveniente, che ti permette di avere a disposizione le somme quando lo desideri, senza rinunciare agli interessi! Ecco le sue caratteristiche principali:

Totalmente gratis : trattandosi di un conto deposito, non ci sono costi e commissioni per quanto riguarda canone, prelievi, versamenti, apertura, chiusura. Ed è incluso anche il rendiconto online.

: trattandosi di un conto deposito, non ci sono costi e commissioni per quanto riguarda canone, prelievi, versamenti, apertura, chiusura. Ed è incluso anche il rendiconto online. Buon tasso di rendimento : guadagni il 3% annuo lordo suoi tuoi depositi fino a 100.000€. Il rendimento è accreditato alla fine di ogni anno o alla chiusura del conto deposito. Dopo i primi 12 mesi e al superamento di 100.000€, l’interesse scende al valore specificato nel contratto. Simuli facilmente la rendita nella pagina principale, inserendo la somma che hai intenzione di depositare.

: guadagni il 3% annuo lordo suoi tuoi depositi fino a 100.000€. Il rendimento è accreditato alla fine di ogni anno o alla chiusura del conto deposito. Dopo i primi 12 mesi e al superamento di 100.000€, l’interesse scende al valore specificato nel contratto. Simuli facilmente la rendita nella pagina principale, inserendo la somma che hai intenzione di depositare. Flessibilità massima: non ci sono vincoli, prelevi i tuoi soldi quando vuoi e non perdi gli interessi già accumulati perché vengono riconosciuti sulle giacenze giornaliere.

L’iter per aprire il conto corrente è semplice e diretto. Non è necessario contattare operatori o attendere in fila: avviene tutto online!. Basta seguire le istruzioni dalla pagina ufficiale facendo clic su “Apri Conto Arancio”. Tieni a portata di mano i tuoi documenti di riconoscimento, inserisci i dati richiesti e completa la verifica con un bonifico. Il conto deposito sarà da subito attivo e potrai immediatamente iniziare a risparmiare.

Coloro che sono già clienti di ING, possono anche richiedere Conto Arancio direttamente dalla propria area privata.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità! Diventa titolare entro la data indicata e goditi un rendimento del 3%. Fallo entro l’11 maggio!

