Guadagna punti con la Carta PAYBACK American Express: scopri come fare

Nel panorama delle carte di credito, la partnership tra PAYBACK e American Express apre le porte a un’esperienza unica per i consumatori, promettendo non solo un aumento delle opportunità di raccolta punti, ma anche l’accesso a servizi esclusivi tipici di American Express.

Le caratteristiche principali di Carta PAYBACK American Express

La Carta di Credito PAYBACK American Express si distingue per la sua quota annuale di 0€, rendendola accessibile a un vasto pubblico.

I tassi applicati sono competitivi, con TAN 12% e TAEG 14,31%. Un elemento distintivo è la flessibilità di pagamento, con la possibilità di scegliere tra saldo o rate, adattando l’uso della carta alle esigenze finanziarie individuali.

Ogni 2 euro spesi generano 1 Punto PAYBACK, e tale accumulo si raddoppia quando si effettuano acquisti presso i Partner del Programma, aumentando ulteriormente i vantaggi.

Un ulteriore incentivo è rappresentato dalla possibilità di ottenere una carta supplementare inclusa, ampliando così le occasioni per accumulare punti PAYBACK.

L’assistenza clienti è garantita 24/7, offrendo supporto continuo. La gestione online delle transazioni e l’accesso agli estratti conto digitali sono facilitati, mentre la compatibilità con Apple Pay assicura transazioni sicure e veloci.

Gli utenti godono anche di American Express Experiences, con accesso a prevendite esclusive per eventi di vario genere. La carta offre inoltre una protezione d’acquisto, coprendo gli acquisti per 90 giorni in caso di furto o danneggiamento.

Per richiedere la Carta di Credito PAYBACK American Express, è necessario essere maggiorenni, iscritti al programma PAYBACK, residenti in Italia o con un indirizzo di corrispondenza italiano, possedere un conto corrente bancario o postale nel circuito SEPA e avere un reddito annuo lordo minimo di 11.000 euro.

Quindi, la Carta PAYBACK American Express si presenta come una scelta vantaggiosa per coloro che cercano non solo di accumulare punti, ma anche di godere di servizi esclusivi e flessibilità nelle transazioni finanziarie.

