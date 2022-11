Guadagnare 10 euro spendendo 10 euro? Ecco come

Guadagnare 10 euro spendendo 10 euro? È possibile con Revolut. Si tratta di una promozione che la fintech ha riservato per i nuovi clienti.

Una strategia di marketing creata da Revolut per incrementare il proprio portafoglio cliente. Il meccanismo scelto è il cashback applicato sui nuovi conti.

Grazie a questa nuova promozione, i nuovi clienti che apriranno un conto Revolut accedendo qui avranno un cashback di 10 euro su una spesa minima di 10 euro.

In parole povere, con questo cashback si potranno fare acquisti gratuiti fino a 10 euro.

Guadagnare 10 euro spendendo 10 euro…e non solo

Guadagnare 10 euro spendendo 10 euro non è l’unico vantaggio di Revolut. È ancora in corso la promozione che prevede il prodotto Premium gratuito per 3 mesi.

Come funziona il cashback di Revolut in promozione? Ciò che bisogna fare è effettuare un pagamento tramite una carta Revolut fisica o virtuale di almeno 1 euro fino al 31 dicembre 2022, data in cui la promo scade.

Il rimborso sarà del 100% sulla prima transazione effettuata. Quindi, se si spendono 5 euro, si riceverà un cashback di 5 euro.

Per tutte le transazioni che superano i 10 euro, il rimborso non sarà del 100%, ma si avranno indietro soltanto 10 euro.

Il pagamento della somma da rimborsare avverrà sul conto entro e non oltre i 3 giorni lavorativi a partire dalla data in cui è stata effettuata la transizione.

Il cashback che verrà maturato potrà successivamente essere usato per ogni tipologia di acquisto tramite carta Revolut virtuale o fisica.

È ovvio che questa promozione è limitata soltanto alla prima transazione effettuata.

Per attivare la promozione è necessario inserire in questa pagina il numero di telefono. Da questo momento in poi partirà la procedura per aprire gratuitamente un conto personale.

Inoltre verrà inviato al numero di telefono inserito un link per scaricare l’applicazione di Revolut sullo smartphone.

Una volta effettuato l’upgrade del conto, si potrà ricevere la prova gratuita per tre mesi di Premium.

