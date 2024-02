Guadagnare diversificando: cripto, azioni e interessi fino al 5,3% con eToro

eToro è, sempre di più, la piattaforma di riferimento per gli investimenti multi-asset, garantendo l’accesso a tante soluzioni diverse con cui i risparmiatori hanno la possibilità di diversificare il proprio portafoglio e ottenere un aumento del valore del proprio patrimonio.

In più, con eToro è possibile ottenere fino al 5,3% di interessi annui sul saldo del proprio account. Per iniziare a utilizzare eToro basta collegarsi al sito ufficiale e creare un nuovo account per accedere a tutte le risorse messe a disposizione dalla piattaforma.

eToro: la soluzione per investire

Ci sono tanti motivi per cui conviene affidarsi a eToro come punto di partenza per i propri investimenti. Con oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo, infatti, la piattaforma è un riferimento assoluto del mercato finanziario, garantendo la possibilità ai suoi utenti di diversificare il portafoglio grazie alla possibilità di accedere a tantissimi asset differenti.

Da non sottovalutare il focus sulle criptovalute, elemento centrale del servizio offerto da eToro e potenziale canale di investimento che consente di guadagnare oltre che di diversificare. Le opzioni disponibili sono numerose e gli utenti hanno la possibilità di sfruttare i vari settori di attività di eToro a proprio vantaggioso, incrementando il valore del proprio patrimonio.

C’è poi la possibilità di sfruttare un interesse annuo fino al 5,3%, con pagamenti mensili e nessun vincolo sul capotale depositato. Il tasso applicato parte dal 2% e cresce in base al salto totale (per raggiungere il massimo è necessario superare i 250 mila dollari.

Per iniziare a utilizzare eToro non bisogna fare altro che accedere al sito ufficiale e registrare un nuovo account. Successivamente, effettuando un primo deposito, sarà possibile iniziare a investire, valutando tra i vari asset disponibili la soluzione più conveniente. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.