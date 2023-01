Hai meno di 30 anni? Con questo conto il canone è gratis

Sono numerosi i vantaggi dedicati a coloro che hanno meno di trent’anni, in qualsiasi ambito: dagli sconti sui trasporti, agli ingressi nei musei e luoghi di cultura, fino ai vantaggi legati all’apertura di un conto corrente che permettono di contenere i costi di gestione ai più giovani. Una delle promozioni più interessanti, in questo senso, è quella proposta da SelfyConto, uno dei principali soggetti nel panorama dell’home banking, che offre la possibilità agli under 30 di azzerare completamente il canone di tenuta conto fino al compimento del trentesimo anno di età.

Gestione smart e trading online: cosa offre SelfyConto

SelfyConto è un conto corrente di Banca Mediolanum che unisce le funzionalità di un Istituto Bancario tradizionale alle più recenti tecnologie di home banking. Pensato principalmente per i più giovani, si tratta comunque di una soluzione vantaggiosa per tutte le età.

La gestione del conto corrente è completamente autonoma attraverso l’applicazione per dispositivi mobili: è possibile controllare movimenti, ma anche effettuare operazioni come la rateizzazione dei pagamenti, gestire gli investimenti, bloccare le carte, bonifici o addebiti utenze gratuitamente, così come operare in tempo reale su 24 mercati mondiali per il trading online.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, come abbiamo anticipato, il canone è azzerato per gli utenti con meno di 30 anni, fino al compimento del trentesimo anno di età. Anche chi ha superato la soglia d’età stabilità può usufruire di un intero anno a canone zero. A partire dal secondo anno, invece, ha un costo di 3,75 euro al mese: un prezzo in ogni caso vantaggioso.

Gratuita è anche la carta di debito Mediolanum Card fornita a ogni titolare SelfyConto: realizzata con oltre l’80% di plastica in meno, è dotata di tecnologia contactless ed è abilitata all’acquisto online, al pagamento con smartphone e a prelievi gratuiti e senza limiti di operazioni in area Euro. È possibile richiedere anche la Mediolanum Credit Card, la carta di credito con funzioni Easy Shopping e Spending Control, con un canone di 12 euro all’anno.

Vantaggi e promozioni rendono quindi SelfyConto uno dei conti correnti più consigliati per i giovani under 30 e – in linea generale – per tutti coloro che desiderano una soluzione smart da gestire in completa autonomia e senza troppe spese superflue. A questo link puoi aprire il tuo SelfyConto: la richiesta è facile, veloce e completamente online – anche da smartphone.

