Hai meno di 30 anni? Il canone è gratis se apri SelfyConto!

SelfyConto è un conto corrente di Mediolanum pensato per essere facilmente utilizzato da smartphone. È interamente digitale e si richiede online in pochi minuti, offrendo un canone gratuito per tutti il primo anno e per coloro che non hanno ancora compiuto 30 anni. Oltre a ciò, permette di prelevare gratuitamente in europa con la carta e consente di effettuare operazioni quotidiane senza commissioni.

SelfyConto: i dettagli del conto di Mediolanum

Con SelfyConto il canone è gratuito per tutti per il primo anno e se il titolare non ha ancora 30 anni. Al termine del periodo o superato il 30° anno di età, questo passa a 3,75€ al mese, ma è azzerabile in via promozionale sottoscrivendo dei prodotti bancari.

Oltre ai prelievi, sono gratuiti sia il canone della carta di debito MasterCard e tutte le operazioni ordinarie come bonifici, pagamento F23, F24, MAV, RAV e addebiti utenze. La carta di debito è già disponibile in formato digitale all’apertura, in questo modo non sarà necessario attendere l’arrivo della versione fisica.

In alternativa, SelfyConto consente anche di scegliere una carta di credito MasterCard, con possibilità di dilazionare i pagamenti su importi che vanno da 250€ a 2500€: scegliete voi in totale autonomia il numero delle rate, senza documenti o costi aggiuntivi. Ha anche un plafond da 1500€ e un canone di 12€ l’anno. È infine possibile associare una carta prepagata per gli acquisti, ricaricabile all’istante dal conto corrente.

Tutte e tre le carte consentono di impostare i limiti giornalieri di spesa e prelievo, oltre a visualizzare velocemente il PIN direttamente dall’app quando necessario, sospenderle temporaneamente e ricevere notifiche istantanee per ogni transazione in entrata e uscita.

Con SelfyConto potete anche pagare comodamente con smartphone o smartwatch, grazie al supporto per numerosi portafogli digitali, tra i quali Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay. Con l’app consultate velocemente il bilancio, con una panoramica su tutti i movimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.