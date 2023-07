Hai una P.IVA? Con Flex Tax ricevi assistenza fiscale gratuita

Flex Tax è la nuova piattaforma online con assistenza fiscale gratis pensata per liberi professionisti che hanno una partita IVA.

Effettuando la registrazione gratuita, con FlexTax puoi accedere a diversi servizi tra cui:

Ticket di assistenza fiscale (10 all’anno)

Fatturazione elettronica, attivabile pagando 19 euro + IVA un tantum, con 100 fatture elettroniche incluse

Fatturazione cartacea

Simulatori di imposta.

Cosa contraddistingue Flextax rispetto ad altri servizi? Senza dubbio la possibilità di creare un account gratuito e avere accesso ad una vasta gamma di servizi.

Chi di noi non vorrebbe avere a disposizione un commercialista online per poter sbrigare molte delle pratiche legate ad una partita iva? Con Flex Tax puoi accedere gratuitamente a un gestionale e a una rete di commercialisti e consulenti fiscali. Oltre 25.000 persone hanno infatti deciso di utilizzare questa piattaforma per poter gestire al meglio la propria partita iva.

Ad esempio, con il modulo FlexSupport ricevi assistenza via ticket dalla rete di commercialisti e consulenti fiscali FlexTax e supporto dal Team tecnico per l’utilizzo del gestionale FlexSuite. Oppure, con FlexInvoice puoi fare fatture cartacee illimitate e fino a 100 fatture elettroniche gratuite, gestire più codici Ateco, emettere fatture in lingua e valuta diverse e creare preventivi.

Tra le funzionalità non possiamo non citare anche FlexTools, servizio tramite cui è possibile effettuare previsioni sulle tasse da pagare, calcolare le ritenute d’acconto e l’Iva.

Tutto questo a tua completa disposizione con l’accesso gratuito. L’accesso gratuito al gestionale FlexSuite non ha nemmeno una scadenza: puoi usarlo anche per più anni e non è richiesta la carta di credito.

Se il tuo obiettivo è anche quello di aprire una partita iva ed avere la gestione della tua contabilità, con dichiarazione dei redditi ed elaborazione di F24 è disponibile il piano Flex Tax Plus. In questo caso, puoi aprire la tua Partita Iva in regime forfettario o ordinario semplificato, come professionista, con iscrizione in Camera di Commercio come commerciante o artigiano a partire da 279€ + Iva all’anno.

