Halving Bitcoin: la criptovaluta corre, come scegliere la piattaforma per investire

Negli ultimi giorni Bitcoin ha superato la quotazione di 50.000 dollari. Secondo diversi autorevoli analisti, nelle prossime settimane la criptovaluta più importante al mondo incrementerà ulteriormente il proprio valore, superando l’attuale record di 65.000 dollari registrato a novembre 2021, un anno dopo il terzo halving della sua storia. Nello specifico, Eric Demuth, co-fondatore di Bitpanda, ha affermato che Bitcoin potrebbe perfino raggiungere quota 100.000 dollari già entro la fine di quest’anno.

A fronte di tutto questo, sono in tanti a voler iniziare a fare trading di criptovalute, approfittando del momento favorevole. Se si è alle prime armi, è fondamentale partire con il piede giusto, affidandosi a una piattaforma seria e sicura. In Italia il punto di riferimento è eToro, che oltre a offrire un’affidabilità massima riesce a garantire anche uno spazio sicuro e facile da gestire, dando un valido aiuto a chi si trova a dover iniziare da zero.

Halving di Bitcoin: come scegliere la piattaforma giusta per investire sulle criptovalute

Se si è scelto di entrare nel mercato delle criptovalute per la prima volta, si dovrebbe prendere in considerazione una piattaforma che offra le seguenti caratteristiche:

affidabile : gestire la compravendita di criptovalute è una cosa seria, per questo non ci si può permettere di affidare i propri asset a una piattaforma semi-sconosciuta o con cattive opinioni;

: gestire la compravendita di criptovalute è una cosa seria, per questo non ci si può permettere di affidare i propri asset a una piattaforma semi-sconosciuta o con cattive opinioni; facile da usare : trovarsi in un sito o in un’app dove vi sono passaggi poco chiari o argomenti incomprensibili, senza alcuna spiegazione, non è l’ideale per iniziare a fare trading crypto;

: trovarsi in un sito o in un’app dove vi sono passaggi poco chiari o argomenti incomprensibili, senza alcuna spiegazione, non è l’ideale per iniziare a fare trading crypto; risorse gratuite: non si può andare allo sbaraglio in un mondo come quello delle criptovalute, per cui è importante che la piattaforma in questione preveda una o più sezioni dove i neofiti possano imparare a fare trading e adottare le strategie giuste senza rischi.

Tutti elementi chiave che si ritrovano su eToro: dall’esperienza decennale alla funzionalità di CopyTrader con cui copiare le mosse dei migliori trader della community composta da oltre 30 milioni di utenti, senza dimenticare l’Academy eToro con risorse gratuite per imparare a fare trading. L’iscrizione alla piattaforma è gratuita.

*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.