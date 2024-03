Halving Bitcoin, le ultime previsioni sono ottimiste: non sbagliare la piattaforma con cui investire

Manca ormai meno di un mese all’halving di Bitcoin, l’evento che segna il dimezzamento dei Bitcoin di nuova produzione. L’attenzione degli investitori è massima, dato che storicamente sono associati periodi di forte rialzo in concomitanza con l’halving. Crescita confermata anche dal recente studio di 21Shares, il primo e più grande emittente di EPT su cripto al mondo, secondo cui c’è tutto il potenziale per un forte rialzo del prezzo, in base a uno scenario in cui l’offerta dovrebbe diventare sempre più illiquida, andando così a innescare una compressione dell’offerta.

In un contesto simile, sono numerose le persone che scelgono di iniziare a investire in criptovalute. Riguardo a ciò è fondamentale affidarsi a una piattaforma seria, trasparente e semplice da usare: in Italia una delle migliori soluzioni è quella proposta da Coinbase, tra gli exchange crypto più famosi al mondo, che consente di iscrivere un nuovo account gratuitamente.

I vantaggi di investire in criptovalute su Coinbase

Per chi ancora non lo conoscesse, ricordiamo che Coinbase è la più grande società di criptovalute quotata in borsa. Questo è in automatico sinonimo di trasparenza finanziaria.

Trasparenza che va a braccetto con la sicurezza: il noto exchange di criptovalute non usa né presta gli asset dei suoi iscritti, al tempo stesso offre invece uno dei programmi di gestione del rischio più sicuri e completi oggi disponibili.

Un altro punto di forza è la possibilità di trasferire i fondi sul conto Coinbase gratuitamente e nell’immediato attraverso il circuito SEPA. In più ciascuno può scambiare oltre 200 asset digitali in modo sicuro, con l’opportunità di ottenere dei rendimenti con il possesso della stable coin USDC.

A questa pagina puoi registrare un nuovo account gratuito di Coinbase, dopodiché effettua un deposito in euro sul conto appena aperto per iniziare a investire in questo mercato.