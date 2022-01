Harmony ONE stupisce tutti e torna al suo massimo storico (+163%)

La criptovaluta Harmony ONE la scorsa settimana ha raggiunto nuovamente il suo massimo storico. Infatti, il suo prezzo di acquisto è passato dal minimo di 0,13 dollari il 4 dicembre 2021 al nuovo massimo di 0,38 dollari il 14 gennaio 2022. Insomma, un traguardo incredibile che ha segnato un aumento pari al 163%. È importante quindi capire come mai è successo questo, o meglio, quali sono i motivi che hanno spinto la criptovaluta così in alto. Inoltre, si tratta di un'ottima opportunità per investire acquistando criptovalute con Coinbase. Questa piattaforma offre una vasta scelta di crypto, diversificando così le proprie operazioni e i relativi guadagni riuscendo.

Harmony ONE ha beneficiato di nuovi utenti e l'ecosistema cresce

Uno dei primi motivi per cui Harmony ONE è cresciuto del 163% in pochissimo tempo segnando un nuovo massimo storico sono i nuovi clienti insieme alla crescita dell'ecosistema. Questi due elementi sono tornati a registrare un TVL elevato, che ora ha raggiunto quota 1,25 miliardi di dollari.

Un altro elemento, non indifferente, è il fondo per lo sviluppo dell'ecosistema. Harmony ONE ha beneficiato di ben 300 milioni di dollari in Harmony. Infatti, a settembre è stato lanciato un programma per gli sviluppatori da 300 milioni dollari. La sua funzione è quella di aiutare a finanziare sovvenzioni, a fornire ricompense a soluzioni di bug e a creare 100 organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) proprio su Harmony.

Infine, ultimo ma non meno importante, l'altro motivo che ha spinto la quotazione è il lancio di numerosi bridge cross-chain che collegano la rete Harmony con le reti compatibili a Ethereum Virtual Machine come ad esempio Polygon.

Meglio approfittare di questo trend ascendente che potrebbe fruttare ancora un buon guadagno nei prossimi giorni anche acquistando altre criptovalute fortemente legate a Harmony ONE. Per farlo scegli la piattaforma giusta, investi con Coinbase.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi