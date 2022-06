HTC VIVERSE: uno smartphone per il metaverso?

Nonostante gli ultimi anni non siano stati propriamente brillanti per HTC sul fronte smartphone, il brand è tra quelli che hanno contribuito a definire il settore ai suoi albori, in ambito Android e ancora prima con i modelli Windows Mobile. Ora, il marchio sembra intenzionato a tornare ai fasti del passato, ma puntando al futuro, più precisamente al metaverso.

Uno smartphone per il metaverso: HTC VIVERSE

Come si intuisce da un post condiviso su Twitter (visibile qui sotto), il dispositivo avrà a che fare con l’ecosistema VIVERSE svelato all’inizio del 2022. La presentazione è attesa entro fine mese, in occasione di un evento organizzato per il 28 giugno. Sembrano dunque trovare conferma le promesse formulate durante l’ultimo Mobile World Congress, quando la società ha anticipato l’arrivo di un telefono di fascia alta destinato proprio a questi impieghi.

Quali saranno le caratteristiche e le funzionalità distintive? I rumor puntano all’integrazione di applicazioni dedicate alla realtà virtuale e alla realtà aumentata, oltre ovviamente alla piena compatibilità con la serie di visori VR già offerti dal brand. Potrebbe inoltre portare con sé alcuni punti di contatto con il mondo delle blockchain, una strada già percorsa (senza ottenere il successo sperato) una manciata di anni fa con il progetto HTC Exodus.

Per chi non ne fosse a conoscenza, VIVERSE è un’iniziativa dalla vocazione open source messa in campo con l’obiettivo dichiarato di connettere le persone nel metaverso attraverso interazioni che passano da più dispositivi . Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Tutti dovrebbero essere in grado di dar forma alla loro esperienza nel metaverso. VIVERSE offre una serie di strumenti, servizi e piattaforme per individui, aziende, creatori e sviluppatori, così da arricchire questo nuovo spazio immersivo.

C’è un gran fermento intorno ai progetti legati al metaverso. Realtà importanti come Meta, Roblox, The Sandbox, Microsoft, Apple e Amazon stanno sviluppando le soluzioni che ne definiranno meglio i contorni. Le trovi tutte nel portfolio di eToro MetaverseLife, a disposizione per trading e investimenti.

