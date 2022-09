Hype Around: 3 mesi di canone gratis e un buono da 150€

Hype è nota per “coccolare” i suoi utenti grazie a promozioni e vantaggi esclusivi. Dal 17 settembre al 17 dicembre è attiva la nuova promo “Hype Around” che permette agli utenti di ottenere 3 mesi di canone gratuito e un buono dal valore di 150 euro. Scopriamo come attivare l’offerta.

Come funziona Hype Around

Innanzitutto è necessario essere registrati ad Hype ( puoi farlo direttamente a questo link) o Hype Plus. Dopodiché dovrai effettuare l’upgrade al piano Hype Next utilizzando il codice HYPEAROUND in fase di registrazione. Otterrai così 3 mesi di canone gratuito (normalmente è di 2,90 euro al mese) e un buono dal valore di 150 euro da spendere sulla piattaforma Creative Harbour. La promozione è valida fino al 17 dicembre.

Hype Next: conviene?

Sappiamo che Hype offre un conto totalmente gratuito e funzionale, ma offre anche diversi piani a pagamento mensile. Hype Next è uno di questi: ancora più completo, non solo include tutti i vantaggi del conto Hype “standard” ma include anche carta di debito circuito Mastercard, prelievi senza commissione, ricarica illimitata e la possibilità di aggregare tutti i tuoi conti all’interno di una sola app.

Tra le altre interessanti funzionalità non scordiamo il box risparmi, investimenti a partire da 1 euro – possibili grazie alla collaborazione con Gimme5 – e un Conto Deposito su cui depositare da 1.000 a 100.000 euro e vincolare i tuoi soldi fino a 36 mesi di tempo. Con Hype Next è inoltre possibile aprire un mutuo a tasso fisso o variabile per l’acquisto della prima o seconda casa e richiedere prestiti da 2.000 a 25.000 euro.

A questo link è possibile aprire un conto Hype gratuito. Una volta sottoscritto il contratto, puoi effettuare un upgrade a Hype Next inserendo in fase di acquisto il codice HYPEAROUND per ottenere tutti i vantaggi della promozione e 3 mesi di canone gratis.

