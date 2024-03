HYPE: banking digitale per una gestione finanziaria agile

HYPE offre una piattaforma versatile e ricca di funzionalità per gestire il denaro in maniera smart. Questa piattaforma distingue per la facilità d’uso e per la vasta gamma di servizi che rendono la gestione finanziaria semplice e accessibile.

Con la sua varietà di funzionalità e una piattaforma user-friendly, HYPE si posiziona come un punto di riferimento nel panorama del digital banking.

I servizi offerti da questa piattaforma includono:

Conto con IBAN : Hype offre un conto online con coordinate IBAN, subito disponibile in app.

: Hype offre un conto online con coordinate IBAN, subito disponibile in app. Ricariche e prelievi gratuiti : Il conto permette di ricaricare la carta e prelevare senza commissioni in tutto il mondo.

: Il conto permette di ricaricare la carta e prelevare senza commissioni in tutto il mondo. Controllo spese e risparmio : Hype offre una serie di strumenti per monitorare le spese, impostare obiettivi di risparmio e scambiare denaro in tempo reale.

: Hype offre una serie di strumenti per monitorare le spese, impostare obiettivi di risparmio e scambiare denaro in tempo reale. Cashback su acquisti online : Fino al 10% di rimborso su acquisti fatti tramite l’app.

: Fino al 10% di rimborso su acquisti fatti tramite l’app. Radar per la gestione di più conti : Il conto offre un sistema per aggregare e gestire spese, pagamenti e risparmi di diversi conti bancari.

: Il conto offre un sistema per aggregare e gestire spese, pagamenti e risparmi di diversi conti bancari. Gestione della Carta Mastercard : Controllo totale sulla carta, con la possibilità di metterla in pausa o riattivarla all’istante.

: Controllo totale sulla carta, con la possibilità di metterla in pausa o riattivarla all’istante. Assicurazioni Incluse nei Conti Premium e Next: Coperture per eventi come voli cancellati, bagagli smarriti e spese mediche.

Innovazioni tecnologiche per una gestione agile

HYPE integra anche una serie di servizi e funzioni avanzate disponibili in app per una gestione finanziaria all’avanguardia:

Credit Boost : Un servizio che offre una ricarica istantanea fino a 2000€, verificabile direttamente dall’app.

: Un servizio che offre una ricarica istantanea fino a 2000€, verificabile direttamente dall’app. Prestiti personali: Possibilità di richiedere prestiti fino a 50.000€ online in collaborazione con Younited.

Piani diversificati per ogni esigenza

HYPE offre vari piani, adatti a diverse esigenze finanziarie:

HYPE Start : Un conto base e gratuito con servizi essenziali.

: Un conto base e gratuito con servizi essenziali. HYPE Next : Include servizi aggiuntivi come prelievi e bonifici gratuiti.

: Include servizi aggiuntivi come prelievi e bonifici gratuiti. HYPE Premium: Offre un pacchetto completo con assistenza prioritaria e un ampio pacchetto assicurativo.

Per conoscere l’offerta completa di HYPE clicca qui.