HYPE Business, la carta di cui hai bisogno per la tua azienda

I titolari di partita IVA (ditte individuali o liberi professionisti) possono adesso affidarsi a HYPE Business, una carta dedicata soltanto alle aziende.

Con questa carta si possono inviare e ricevere bonifici SEPA senza pagare spese, inviare bonifici istantanei, pagare online e nei negozi fisici, prelevare denaro contante presso qualsiasi ATM, pagare bollettini, F24, MAV, RAV e tanto altro.

Il canone mensile è pari a 2,90 euro, ma non sono previste spese di attivazione. Inoltre, registrandosi in questa pagina e inserendo il codice HYPEBIZ, si otterranno 20 euro come bonus di benvenuto.

HYPE Business: le funzionalità

Al conto HYPE Business è legata una carta di debito MasterCard con IBAN, che consente di inviare e ricevere bonifici ordinari gratuiti e bonifici istantanei, di cui 10 ogni mese sono gratis.

Siccome appartiene al circuito di pagamento MasterCard, la carta può essere usata per pagare gli acquisti online e nei negozi fisici in Italia e nelle altre parti del mondo. Inoltre la carta può essere collegata a Google Pay e Apple Pay.

Con il conto, il titolare di partita IVA beneficerà di un’assistenza prioritaria tramite WhatsApp 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Oltre a poter pagare tutte le tipologie di bollettini e gli F24, si possono domiciliare le utenze aziendali.

Visto che per le aziende pianificare i risparmi è importante, sono disponibili fino a 20 box di risparmio con cui si possono tracciare il pagamento delle tasse, le scadenze, i contributi e tutti i progetti futuri.

Il conto aziendale Hype può essere ricaricato tramite denaro contante, bonifico o altre carte prepagate. La ricarica in contanti può essere effettuata nelle ricevitorie Mooney.

La ricarica minima singola è di 20 euro, mentre quella massima è di 250 euro. Le ricariche giornaliere consentite sono fino a quattro per un ammontare di 999 euro.

Ogni mese si possono ricaricare fino a 8.000 euro, mentre annualmente fino a 40.000 euro.

