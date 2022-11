Hype Business per aziende e professionisti, ecco come funziona

In un’economia che si evolve continuamente, gli strumenti di pagamento devono essere in grado di combinare diverse soluzioni finanziarie in un’unica realtà. Hype Business è un prodotto completamente smart ed è indispensabile per la gestione delle imprese.

Vediamo come funziona questo conto corrente indirizzato esclusivamente a professionisti e aziende.

Hype Business, le caratteristiche

Oltre ai conti Start, Next e Premium, Hype offre un conto aziendale chiamato Hype Business, adatto per imprenditori e professionisti che devono gestire nel migliore modo possibile la propria attività. Le sue caratteristiche principali sono le seguenti:

box risparmio per la programmazione di progetti e spese future;

tasse e assicurazioni da gestire direttamente da app;

carta di pagamento MasterCard contactless gratis;

canone a zero oltre la soglia di 750 euro di acquisti in negozi fisici e online;

statistiche e report mensili in modo da poter visionare in modo esaustivo e aggiornato il conto;

prelievi ATM gratuiti in Italia e in tutto il mondo;

bonifici SEPA gratuiti;

10 bonifici istantanei al mese gratuiti;

assistenza 7 giorni su 7 anche su WhatsApp.

Costi e limiti

Per aprire un conto business con Hype è necessario accedere qui. Questo conto costa ogni mese 2,90 euro ma, se gli acquisti presso i negozi fisici e online superano i 750 euro al mese, tale costo viene azzerato.

Per quanto riguarda il conto in generale, è pratico e snello, non sono previsti costi di attivazione, limiti di spesa o limiti di avvaloramento annuali.

I bonifici agevolati o ordinari in ambito SEPA, come detto in precedenza, sono a titolo gratuito, mentre ogni bonifico in uscita costa 2 euro, ovviamente dopo aver superato la soglia dei primi 10 gratuiti.

Inoltre questo conto consente in ogni momento di scambiare gratuitamente e istantaneamente denaro con altri clienti Hype, indipendentemente dal conto che posseggono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.