Hype Business: ricevi un bonus di 20€ con questo codice

Siamo abituati a pensare ad Hype come a una carta con funzionalità dedicate esclusivamente agli utenti privati. In realtà, tra le proposte della fintech di Banca Sella c’è anche Hype Business: un conto esclusivamente rivolto alle ditte individuali e ai liberi professionisti possessori di partita IVA, ricco di vantaggi pensati proprio per utenti “business”.

Sei un nuovo utente? Per te c’è la possibilità di ottenere un bonus d’ingresso di 20 euro, inserendo un codice promozionale in fase di registrazione.

Come ottenere il bonus di 20 euro

In alcuni periodi dell’anno, Hype dà il via a promozioni attraverso cui ottenere un bonus d’ingresso grazie a un codice promozionale, da inserire durante la fase di registrazione al servizio.

Fino a maggio, chiunque si registri inserendo il codice HYPEBIZ riceverà un bonus di 20 euro riconosciuto sotto forma di credito una tantum, che viene accreditato direttamente su Hype entro 7 giorni lavorativi alla data in cui viene eseguita la prima ricarica dal valore minimo di 1 euro. Il credito può essere liberamente utilizzato per effettuare qualsiasi pagamento tramite carta Hype Business.

Registrarsi ad Hype Business è semplicissimo. Innanzitutto prepara i documenti: tienine a portata di mano due tra carta d’identità, passaporto, patente di guida o tessera sanitaria. Dopodiché accedi alla pagina ufficiale tramite questo link ed effettua la registrazione, inserendo i tuoi dati e il codice promozionale dove indicato. Dovrai confermare la tua identità registrando un breve video di autenticazione e caricando due dei documenti di riconoscimento indicati, poi attendi la conferma di apertura conto. Infine, scarica l’app Hype Business e inizia subito a gestire spese e pagamenti della tua attività.

Quali sono i vantaggi di Hype Business?

I vantaggi che Hype Business offre ai suoi utenti sono numerosi. Perciò abbiamo riassunto i principali all’interno di una piccola panoramica:

Radar : notifiche, statistiche e report mensili per avere una visione sempre aggiornata su transazioni, entrate e uscite del tuo business. Inoltre, grazie a Radar puoi consultare saldi e movimenti di tutti i tuoi conti online senza cambiare app;

: notifiche, statistiche e report mensili per avere una visione sempre aggiornata su transazioni, entrate e uscite del tuo business. Inoltre, grazie a Radar puoi consultare saldi e movimenti di tutti i tuoi conti online senza cambiare app; Carta Mastercard inclusa : ricevi gratuitamente una carta Mastercard contactless e gestiscila direttamente dall’app. C’è anche una sezione dedicata, in cui puoi mettere in pausa la carta, i pagamenti o i prelievi quando vuoi con un solo tap;

: ricevi gratuitamente una carta Mastercard contactless e gestiscila direttamente dall’app. C’è anche una sezione dedicata, in cui puoi mettere in pausa la carta, i pagamenti o i prelievi quando vuoi con un solo tap; Paga e preleva gratuitamente in tutto il mondo : usa la tua carta gratuita per acquisti online o nei negozi e preleva in euro senza costi da qualsiasi sportello in Italia e nel mondo;

: usa la tua carta gratuita per acquisti online o nei negozi e preleva in euro senza costi da qualsiasi sportello in Italia e nel mondo; Invia e ricevi bonifici gratis : usa il codice IBAN fornito con il tuo conto per inviare e ricevere bonifici direttamente dal telefono. Il servizio è totalmente gratuito e disponibile per tutta l’area SEPA. In più, hai 10 bonifici istantanei gratuiti al mese;

: usa il codice IBAN fornito con il tuo conto per inviare e ricevere bonifici direttamente dal telefono. Il servizio è totalmente gratuito e disponibile per tutta l’area SEPA. In più, hai 10 bonifici istantanei gratuiti al mese; Assicurazione : crea il tuo pacchetto assicurativo grazie ai vantaggi di Lokky.it, riservati ai clienti Hype Business. Scegli le coperture più adatte alla tua attività e risparmia sulla polizza;

: crea il tuo pacchetto assicurativo grazie ai vantaggi di Lokky.it, riservati ai clienti Hype Business. Scegli le coperture più adatte alla tua attività e risparmia sulla polizza; Opzione risparmio : dalle spese fiscali ai progetti futuri, qualunque sia il tuo obiettivo con la sezione “Risparmi” puoi pianificare qualsiasi traguardo e non perdi di vista le scadenze più importanti. Sei tu a scegliere quanto e come risparmiare, senza stress e senza limiti;

: dalle spese fiscali ai progetti futuri, qualunque sia il tuo obiettivo con la sezione “Risparmi” puoi pianificare qualsiasi traguardo e non perdi di vista le scadenze più importanti. Sei tu a scegliere quanto e come risparmiare, senza stress e senza limiti; Assistenza 7/7: ricevi supporto in qualsiasi giorno della settimana via WhatsApp, e-mail e chat.

Hype Business ha un canone di utilizzo pari a 2,90 euro al mese, che può essere tuttavia azzerato di mese in mese se acquisti all’interno di negozi fisici oppure online con la tua carta Hype spendendo un minimo di 750 euro. Accedi a questo link per aprire il tuo conto Hype Business oggi stesso. E non dimenticare il codice promozionale HYPEBIZ per ricevere 20 euro di accredito bonus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.