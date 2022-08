Hype: compra Bitcoin in modo facile e sicuro

Sono diversi i servizi che offrono la possibilità di aprire un wallet per criptovalute. Anche Hype, società fintech 100% italiana di Banca Sella, ha scelto di affacciarsi al mondo della criptomoneta con il servizio Hype Bitcoin: in questo articolo scopriremo come creare gratis un portafoglio, come acquistare, scambiare e vendere Bitcoin e tutte le funzionalità ad esso legate.

Cos’è Hype Bitcoin?

Iniziamo con il sottolineare che Hype Bitcoin è completamente gratuito: basta aprire un conto Hype a scelta tra quello base senza costi, Hype Next (2,90 euro / mese) e Hype Premium (9,90 euro / mese). Tra le funzionalità più interessanti del wallet troviamo la possibilità di acquistare Bitcoin in tempo reale, venderli, scambiarli con i tuoi contatti oppure utilizzarli per gli acquisti – dove consentito. La gestione passa comodamente attraverso l’applicazione di Hype, senza ricaricare un altro portafoglio oppure altri conti. Naturalmente non mancano i sistemi di protezione: il portafoglio Hype è protetto da un innovativo sistema di sicurezza a tre chiavi.

Come aprire un portafoglio Bitcoin con Hype

Dopo una panoramica delle funzionalità, arriviamo al sodo: come aprire un portafoglio Bitcoin con Hype? Basteranno quattro semplici tap. Dall’applicazione ufficiale, entra nel Menu e clicca su “Bitcoin”. Accetta i termini e condizioni di utilizzo e privacy policy e il nuovo wallet è pronto all’uso. Il portafoglio sarà collegato al conto Hype: ciò significa che puoi utilizzare direttamente il saldo presente sulla tua carta per acquistare criptovalute.

Ora che il portafoglio è attivo puoi iniziare a comprare, vendere o scambiare Bitcoin senza mai lasciare l’applicazione. Potrai monitorare in qualsiasi momento il saldo, la lista movimenti, visualizzare il tuo indirizzo Bitcoin e codice di recupero. In base al tuo piano di attivazione, i limiti giornalieri e annuali di acquisto saranno differenti: di seguito una comoda tabella da consultare per capire le potenzialità del tuo wallet.

Come comprare, vendere e inviare Bitcoin con Hype

Una volta creato il tuo portafoglio, per acquistare Bitcoin ti basterà entrare nell’apposita sezione e fare tap sul bottone “Compra”. Visualizzerai una semplice schermata, in cui inserire l’importo in euro che intendi spendere. Prosegui per completare l’acquisto. L’operazione, sottolineiamo, comporta il pagamento di una commissione che sarà detratta dall’importo al momento dell’acquisto.

Se invece vuoi vendere Bitcoin, il procedimento è abbastanza simile: al posto di premere su “Compra”, dovrai fare tap su “Vendi” e inserire l’importo in euro prima di proseguire. Anche in questo caso, ci sarà una commissione che sarà però aggiunta all’importo invece che sottratta. Ricorda che a questa commissione sarà aggiunto anche il “Costo Miner” previsto per il pagamento dei “minatori” di Bitcoin, ossia coloro che inseriscono le transazioni nella rete Blockchain per la necessaria certificazione.

Dalla schermata iniziale del portafoglio è possibile inviare Bitcoin ad altri utenti, aggiungendo l’indirizzo del destinatario manualmente oppure scansionando un QR Code. Anche in questo caso sarà necessario pagare la Mining Fee: ti verrà richiesto di confermare, poi, l’operazione attraverso un link che riceverai via e-mail.

In conclusione, Hype Bitcoin è un servizio che vanta semplicità di registrazione e utilizzo, unito a un ottimo sistema di sicurezza. Il lato negativo della medaglia risiede nelle commissioni, che potrebbero risultare un po’ alte per chi investe somme basse, e nell’impossibilità di acquistare altre criptovalute. Ti ricordiamo che Hype Bitcoin è gratuito: clicca qui per aprire un conto gratis.

