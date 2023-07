Hype: fai shopping tramite l'app e ottieni un cashback sui tuoi acquisti

HYPE è un conto online innovativo che offre numerosi strumenti per semplificare la gestione delle spese quotidiane. Con il suo IBAN italiano, la carta di pagamento e l’app dedicata, HYPE si propone come un’alternativa smart ai conti bancari tradizionali.

La procedura per aprire un conto HYPE è semplice e veloce, interamente online. Basta scaricare l’app e seguire le istruzioni per registrarsi. E, nell’ambito della promozione in corso, è possibile ottenere un bonus di 80€ aprendo un conto HYPE o effettuando l’upgrade a Next o Premium entro il 22 luglio. Per ottenere il bonus, occorre inserire il codice promo HYPE80 durante la registrazione, accreditare uno stipendio o una pensione sul conto e spendere almeno 80€ con la carta HYPE. Il bonus di 80€ sarà rimborsato direttamente sul conto HYPE.

I vantaggi offerti da HYPE

Il conto dispone di una carta virtuale collegata, disponibile direttamente nell’app. Protetta da crittografia, questa carta può essere utilizzata per effettuare pagamenti online o in negozio, in totale sicurezza. E se si sceglie di aprire un conto HYPE Next o Premium, sarà possibile ricevere gratuitamente anche una carta fisica Mastercard contactless, che consentirà di prelevare denaro in tutto il mondo.

Un’altra caratteristica interessante di HYPE è il suo programma di cashback: facendo acquisti tramite l’app, HYPE consente di ottenere una percentuale di rimborso sui propri acquisti e di avere accesso alle offerte migliori di centinaia di brand, in qualsiasi giorno dell’anno.

L’app HYPE offre anche diverse funzionalità utili per una gestione più precisa e personalizzata delle finanze Tramite l’app è possibile creare dei salvadanai digitali, in cui mettere da parte le somme che si desidera risparmiare, e grazie alla funzionalità Radar, che fornisce una panoramica chiara e dettagliata delle spese effettuate, è possibile tenere sotto controllo i propri bilanci e trovare facilmente le voci di spesa più rilevanti. Inoltre, è possibile collegare i propri conti di altre banche all’app HYPE, per monitorare e controllare i movimenti effettuati da qualsiasi istituto di credito.

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta e le promozioni in corso di HYPE clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.