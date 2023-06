Hype: gestisci le spese quotidiane in modo smart

Hype mette a disposizione un conto online con IBAN, che si gestisce tramite app da smartphone e che include carte di pagamento fisiche e virtuali per pagare online e in negozio.

Il conto di Hype è disponibile con i piani HYPE (gratuito), HYPE Next (€2.90 al mese) e HYPE Premium (€9.90 al mese).

Con la promozione attuale, HYPE offre un welcome bonus fino a 25 € per tutti i nuovi clienti che apriranno un conto. Per ottenere il bonus è necessario registrarsi o effettuare l’upgrade a uno dei piani HYPE, inserendo il codice promo HYPER in fase di registrazione.

Il conto di HYPE offre numerosi strumenti per la gestione delle finanze personali. Grazie alle funzionalità Box Salvadanaio e Box Obiettivo, si potrà scegliere l’importo che si desidera mettere da parte ed entro quale data, e l’app aiuterà a risparmiare.

Revolut permette pagare bollettini, inviare e ricevere bonifici ed effettuare ricariche telefoniche, tutto tramite app. In più il conto permette di Inviare e ricevere denaro con i propri contatti, gratis e in tempo reale.

Compatibile con Apple Pay e Google Pay, Revolut consente di pagare direttamente da smartphone senza la necessità di avere sempre con sé le proprie carte di pagamento.

HYPE offre ai propri clienti anche servizi di investimento, oltre che servizi di credito e prodotti assicurativi pensati per rispondere a qualsiasi esigenza.

Il piano HYPE gratuito include una carta di pagamento virtuale disponibile in app (in alternativa è possibile richiedere la carta fisica al costo di 9,90€ una tantum.) Con i profili HYPE Next e HYPE Premium si avrà invece una carta di pagamento fisica Mastercard inclusa nel canone.

Per aprire il tuo conto con Hype e ottenere fino a 25€ di welcome bonus clicca qui.

