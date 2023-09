HYPE: il conto a canone zero per gestire le tue spese quotidiane

HYPE offre un conto online gratuito, con una serie di vantaggi che semplificano la gestione delle spese quotidiane.

Il conto HYPE include un IBAN italiano e una carta virtuale Mastercard immediatamente disponibile in app e una serie di strumenti che permettono di gestire il denaro in modo pratico direttamente da smartphone.

I principali strumenti offerti dal Conto HYPE:

Carta Virtuale per acquisti online e in negozio: il Conto HYPE, include una carta virtuale protetta da crittografia, che garantisce sicurezza nelle transazioni. Questa carta può essere utilizzata per pagamenti online o in negozio, inoltre è possibile bloccarla o sbloccarla direttamente dall’app in caso di smarrimento o furto.

Per chi preferisce una carta fisica, è possibile richiederla nella sezione apposita dell’app: il costo della carta è di 9,90€ una tantum.

Box Risparmi per raggiungere i tuoi obiettivi: Il Conto HYPE offre la funzione “Box Risparmi” che consente di impostare obiettivi di risparmio con importi e date. L’app gestisce automaticamente il processo, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Cashback online per i tuoi acquisti: HYPE offre accesso ad una programma di cashback con che permette di ottenere fino al 10% di rimborso dagli acquisti effettuati online tramite l’app HYPE.

Ricarica fino a 15.000€: Il Conto HYPE permette di ricaricare fondi nel proprio conto da un’altra carta, in contanti o tramite bonifico fino ad un massimo di 15.000 euro.

Analisi spese con radar: il conto include nel’app una sezione “Radar”. Questa funzione permette di monitorare le entrate e le uscite dal tuo conto online per capire dove e come spendi il tuo denaro.

Gestione semplificata delle spese: HYPE permette di inviare e ricevere denaro istantaneamente dai propri contatti senza necessità di conoscere l’IBAN del beneficiario ma solo utilizzando un numero di telefono o un indirizzo email.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi