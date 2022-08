HYPE: il conto smart lancia un'offerta imperdibile

Se siete alla ricerca di un conto affidabile che offra rendimenti sopra la media HYPE è tra le soluzioni da prendere in considerazione.

Fondata nel 2015 – e dal 2020 Joint Venture tra Fabrick e illimity -, HYPE è nata come un’alternativa semplificata dei modelli tradizionali di banca, e con la sua offerta Super Promo illimity, offre tassi promozionali che raggiungono il 2,10% sui depositi per 24 o 36 mesi fino al 29 settembre.

L’apertura del conto HYPE è completamente digitale e richiede pochi semplici passaggi. Basta scaricare l’app, inserire nome, cognome, codice fiscale, e-mail e registrare un veloce video di autenticazione. Conclusa la procedura, l’app e il conto HYPE saranno funzionanti in poche ore direttamente dal proprio smartphone.

Oltre ad offrire servizi come bonifici, pagamenti, prestiti e investimenti con soglie di accesso a partire da pochi euro, HYPE offre tra le funzionalità una Suite Risparmi per raggiungere i propri obiettivi di risparmio con più facilità e un Wallet integrato per gestire Bitcoin.

L’offerta di HYPE per i clienti privati è articolata su 3 tipologie di conti:HYPE, Next e Premium.

Le caratteristiche

Conto HYPE

Il conto a canone zero per pagare e gestire le spese quotidiane.

0€ /mese

Carta virtuale per acquisti online e in negozio

Bonifici gratuiti

Prelievi gratis fino a 250€ al mese

Ricarica conto fino a 15.000€ annui

Fino al 10% di cashback dagli acquisti online

Investimenti a partire da 1€ con Gimme5

Fino a 2 Box risparmio attivabili

Compravendita e wallet Bitcoin

HYPE Next

Il conto per progettare, risparmiare, investire e collegare tutte le tue banche.

2,90€ /mese

Tutti i vantaggi del conto HYPE

Carta di debito Mastercard

Copertura assicurativa su acquisti online e prelievi ATM

Prelievi senza commissione illimitati in tutta Italia

Ricarica istantanea, gratuita e illimitata

Fino a 20 Box risparmio attivabili

Aggregazione dei diversi conti

Possibilità apertura conti deposito

HYPE Premium

Il conto per accedere senza limiti a tutti i servizi, compresi quelli assicurativi.

9,90€ /mese

Tutti i vantaggi del conto HYPE e HYPE Next

Carta di debito Word Elite Mastercard

Copertura assicurativa su acquisti online e prelievi ATM

Assicurazione viaggi: cancellazione/ritardo volo, smarrimento bagagli

Accesso a oltre 1100 lounge aeroportuali in tutto il mondo

Assistenza prioritaria anche via Whatsapp

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.