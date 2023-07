Hype: il conto smart per gestire al meglio il tuo denaro

HYPE mette a disposizione un conto corrente completo e una carta di pagamento, che si gestiscono completamente online tramite app.

HYPE è disponibile nella versione Standard (gratuita), Next (2,90€ al mese) e Premium (9,90€ al mese).

La carta virtuale di HYPE, protetta da crittografia, può essere utilizzata per effettuare pagamenti online o in negozio, in totale sicurezza. Scegliendo il conto HYPE Next o Premium, si riceve gratuitamente anche una carta fisica Mastercard contactless che consente di prelevare in tutto il mondo senza commissioni.

Il conto di HYPE offre numerose funzionalità per rendere più efficiente la gestione del denaro. Direttamente dall’app, è possibile consultare i movimenti del conto, impostare obiettivi di risparmio e anche scambiare denaro in tempo reale con i propri contatti.

Con HYPE è possibile effettuare bonifici istantanei, ricaricare il conto in contanti presso diversi punti vendita convenzionati e beneficiare del cashback sia online che nei negozi.

Grazie alla funzione Radar, HYPE permette di avere sempre sotto controllo i movimenti del conto, in entrata e in uscita. L’app riconosce le tue spese e le organizza in automatico offrendo un supporto prezioso per capire a colpo d’occhio in che modo si stanno gestendo le proprie finanze e come risparmiare.

HYPE permette anche di creare dei Box Salvadanaio e Box Risparmio per mettere da parte delle somme, con la possibilità di scegliere e quanto e come risparmiare in base alle proprie preferenze e abitudini.

Infine, grazie alla funzionalità Credit Boost è anche possibile ottenere un credito per i propri acquisti in modo semplice e veloce: basta selezionare dalla propria lista di movimenti un acquisto effettuato negli ultimi 3 mesi per ricevere l’importo indietro e restituirlo in comode rate.

Il processo di registrazione con HYPE è semplice e completamente digitale. Non è necessario inviare documenti cartacei, basta compilare un semplice modulo e fornire alcune informazioni di base. In pochi minuti, il conto HYPE sarà pronto all’uso.

Per conoscere l’offerta completa di HYPE clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.