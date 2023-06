Hype: monitora le spese tramite l'app e risparmia con facilità

Hype mette a disposizione un conto online comprensivo di un IBAN italiano e carte di pagamento fisiche e virtuali.

Il conto si gestisce comodamente da smartphone tramite l’app di Hype che offre tantissimi strumenti per gestire le finanze in modo semplice ed efficiente.

Hype offre diverse opzioni di conto: la versione gratuita “Hype”, “Hype Next” al costo di €2.90 al mese e “Hype Premium” al costo di €9.90 al mese. La versione gratuita include una carta virtuale, mentre Hype Next e Hype Premium permettono di richiedere una carta di debito Mastercard fisica.

La carta di pagamento può essere utilizzata per prelievi e pagamenti in tutto il mondo. La carta può anche essere messa in pausa in qualsiasi momento direttamente dall’app.

Tutti i profili di Hype offrono una serie di funzionalità studiate per semplificare la gestione delle finanze personali. Con la sezione Radar dell’app, è possibile monitorare le entrate e le uscite del tuo conto in tempo reale, sapendo esattamente dove e come si sta spendendo il proprio denaro.

L’app riconosce automaticamente le spese e le organizza in categorie. Inoltre, attivando un account Hype Next o Premium, è possibile collegare alla sezione Radar tutti i propri conti bancari, anche quelli presso altre banche. In questo modo, si potrà avere sempre una visione completa del proprio saldo e dei movimenti bancari.

Hype mette anche a disposizione anche uno strumento personalizzabile per raggiungere gli obiettivi di risparmio con facilità: grazie alla funzione Box Risparmi è possibile definire gli importi che si desidera mettere da parte e d entro quale data, dopodiché l’app aiuterà a risparmiare secondo la modalità scelta.

Oltre a tutte queste funzionalità, Hype offre accesso a servizi di credito e a prodotti assicurativi, oltre che servizi di investimento.

Per conoscere l’offerta completa di Hype clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.