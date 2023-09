HYPE Next: 20€ di bonus se apri il conto online

La gestione delle spese, gli scambi, il risparmio e il deposito denaro, nonché ottenere prestiti, sono solo alcune delle funzionalità offerte dal conto corrente HYPE.

È l’occasione, quindi, di presentare uno dei prodotti migliori di questa banca digitale: HYPE Next.

Si tratta di un’ulteriore evoluzione del conto HYPE, che offre una gamma di servizi ancora più completa.

Grazie a HYPE Next, potrai risparmiare e collegare ogni tuo conto a un costo estremamente contenuto, pari a soli 2,90 € al mese.

Con HYPE Next è possibile accedere a tutti i vantaggi del conto HYPE, tra cui la Carta di debito Mastercard, la possibilità di effettuare prelievi e bonifici istantanei senza pagare nulla, la ricarica immediata da altre carte senza limiti e gratuitamente, una polizza sugli acquisti, l’assistenza medica e altro.

HYPE Next: perché aprire il conto?

In primo luogo, dobbiamo sottolineare la convenienza del conto HYPE Next in quanto a rapporto qualità/prezzo.

Con un costo mensile di soli 2,90 euro, accederai a un conto online che consente di monitorare tutte le spese.

Attraverso questo conto, conoscerai le tue spese e i relativi dettagli in qualsiasi momento. Inoltre, serve come prezioso aiuto per il risparmio, sia per le spese fisse che per le attività di svago, senza alcuna forma di stress.

La funzione Radar risulta di particolare interesse. Grazie a tale caratteristica, puoi monitorare tutti i tuoi conti, nonché i relativi saldi e movimenti, attraverso un’unica applicazione.

Sarà sufficiente collegarli per accedere a tutte le informazioni utili, come ad esempio, da quale conto sono stati prelevati i fondi per pagare il ristorante in cui hai cenato nel weekend.

È anche interessante notare la disponibilità di mutui che vanno da 1000 a 50.000 euro. Per quanto riguarda i prestiti di importo minore, puoi invece considerare l’utilizzo di Credit Boost, una funzione che risulta vantaggiosa se necessiti di una cifra inferiore a 2.000 euro.

Chiudiamo con la grande offerta di HYPE su questo conto: 20 euro di welcome bonus. Ricordati di inserire durante l’apertura il codice promo “HYPER”.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi