HYPE Next: carta Mastercard inclusa e bonifici gratuiti

HYPE Next è il conto HYPE ancora più completo che offre una vasta gamma di vantaggi e servizi. Con HYPE Next è possibile risparmiare, investire e collegare tutti i propri conti in un’unica app, beneficiando di numerosi strumenti come la carta di debito Mastercard, prelievi e bonifici gratuiti, la possibilità di ricaricare il conto istantaneamente da un’altra carta senza limiti, e una polizza su acquisti, riparazione elettrodomestici e assistenza medica.

In più, con la promozione in corso, HYPE offre la possibilità di ottenere un bonus di 80€ registrandosi o facendo l’upgrade a HYPE Next con il codice promo HYPE80. Per ottenere il bonus è necessario inserire il codice HYPE80 in fase di registrazione, accreditare lo stipendio e spendere almeno 80€. Il bonus di 80€ si riceverà sotto forma di rimborso.

I vantaggi offerti da HYPE Next

HYPE Next include nel suo canone di 2,90 € al mese una carta di debito Mastercard, che permette di effettuare acquisti e prelievi in modo comodo e sicuro, sia online che nei negozi fisici.

La carta può essere ricaricata senza limiti gratuitamente. Questo significa che non ci sono restrizioni sulle somme che possono essere trasferite sul proprio conto HYPE.

Con HYPE Next è possibile prelevare in Italia senza costi da qualsiasi sportello, inoltre Hype Next include bonifici ordinari illimitati gratuiti e fino a 10 bonifici istantanei gratuiti al mese.

Infine, il conto HYPE Next include una polizza acquisti e prelievi con rimborso su differenza prezzo, acquisti danneggiati o furti negli ATM, una polizza medica con assistenza per consulto medico telefonico 24/7 e anche una polizza elettrodomestici con assistenza per riparazione elettrodomestici, TV, console e altro.

Il conto di HYPE NEXT si gestisce completamente tramite l’app, che consente di gestire tutte le spese, risparmi e pagamenti da un’unica interfaccia semplice. Questo ti permette di avere tutto sotto controllo in modo facile e intuitivo.

Per conoscere l’offerta completa di HYPE Next clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.