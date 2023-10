Hype Next: ottieni un bonus di 20€ con il nuovo codice promo

Hype Next torna con una nuova promo, che consente di ricevere 20€ di bonus direttamente sul conto corrente appena attivo, inserendo il codice YOU in fase di apertura. Si tratta di un conto corrente con diversi vantaggi, che è possibile ricaricare molto facilmente e associare ai dispositivi per pagare in maniera rapida presso i negozi, offrendo inoltre polizze sugli acquisti e assistenza medica.

Hype Next: un conto corrente completo di tutto

Hype Next ha un canone mensile di 2,90€ al mese ed è abbinato a una carta di debito MasterCard. Il conto può essere ricaricato gratuitamente e senza limiti utilizzando altre carte. Tutto è gestibile interamente dall’app o dall’home banking su desktop, tenendo d’occhio le spese, impostando risparmi e limiti di prelievo e acquisto per la carta, che può essere anche temporaneamente sospesa.

La carta è compatibile con i portafogli digitali Apple Pay e Google Pay, per pagare comodamente con smartphone o smartwatch, oltre che tramite contactless. La funzionalità Radar permette di avere una panoramica rapida e chiara su tutti i movimenti effettuati, inclusi quelli di altri conti correnti, grazie al supporto per la banca multicanale, in modo da non perdere tempo nel saltare da un’app all’altra.

Hype Next include anche un pratico box per i risparmi, che permette di impostare obiettivi di accumulo per futuri acquisti. Scegliete voi tra Box Salvadanaio o Box Obiettivo. Next fornisce fino ben 20 box risparmio.

Non mancano assicurazioni per imprevisti su acquisti, riparazioni, assistenza medica e tanto altro, senza alcun costo aggiuntivo. Avete comprato un prodotto che però costa meno da un’altra parte? L’assicurazione vi rimborsa la differenza! Tutti gli acquisti sono inoltre protetti da furti o danni fino a 2000€ per riparazione o eventuale sostituzione, lo stesso vale per i prelievi presso tutti gli ATM, oltre che per i consulti medici di emergenza.

Scegli ora Hype Next per beneficiare di tutti i vantaggi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi