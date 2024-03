Hype Premium: 25€ subito sul tuo conto se lo apri ora

Le carte prepagate sono diventate uno strumento indispensabile per effettuare acquisti online, evitare code alle casse nei negozi e inviare o ricevere piccole somme di denaro. Hype Premium ti permette di avere uno strumento per farlo in totale comodità, dal tuo smartphone o da homebanking, con diversi strumenti per gestire al meglio il tuo denaro. Inoltre, se diventi titolare e inserisci il codice CIAOHYPER in fase di apertura, ottieni anche un bonus di 25€.

Hype Premium: il conto per spendere e risparmiare con facilità

Hype Premium ha un canone annuale di 9,90€ al mese e può essere richiesto direttamente online, dalla pagina ufficiale, facendo semplicemente clic su “Registrati a Premium” e seguendo i passaggi indicati nella procedura. Una volta aperto, puoi avere:

Una carta di debito World Elite Mastercard : ti distingue e ti accompagna ovunque tu vada. Sia che tu sia in viaggio o nella tua vita quotidiana, hai una copertura per spese mediche, rimborso per smarrimento bagaglio e ritardo del volo. Inoltre, ricevi assistenza prioritaria via WhatsApp, email, telefono e chat.

: ti distingue e ti accompagna ovunque tu vada. Sia che tu sia in viaggio o nella tua vita quotidiana, hai una copertura per spese mediche, rimborso per smarrimento bagaglio e ritardo del volo. Inoltre, ricevi assistenza prioritaria via WhatsApp, email, telefono e chat. Pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo : con HYPE Premium, puoi pagare e prelevare denaro senza commissioni presso gli ATM di tutto il mondo.

: con HYPE Premium, puoi pagare e prelevare denaro senza commissioni presso gli ATM di tutto il mondo. Pacchetto assicurativo completo : sei protetto da da qualsiasi imprevisto. Copertura per spese mediche all’estero, rimborso per smarrimento bagaglio e ritardo del volo sono solo alcune delle coperture offerte.

: sei protetto da da qualsiasi imprevisto. Copertura per spese mediche all’estero, rimborso per smarrimento bagaglio e ritardo del volo sono solo alcune delle coperture offerte. Ricarica illimitata : ricarica la tua carta senza limiti e preparati per qualsiasi spesa. Non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza fondi.

: ricarica la tua carta senza limiti e preparati per qualsiasi spesa. Non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza fondi. Bonifici istantanei gratuiti : effettua bonifici in tempo reale senza costi aggiuntivi. Trasferisci denaro ai tuoi amici o familiari con facilità.

: effettua bonifici in tempo reale senza costi aggiuntivi. Trasferisci denaro ai tuoi amici o familiari con facilità. Zero commissioni su bollette e bollettini : puoi pagare bollette, moduli e altri direttamente dall’app in maniera totalmente gratuita.

: puoi pagare bollette, moduli e altri direttamente dall’app in maniera totalmente gratuita. Accesso a oltre 1100 lounge aeroportuali: Lounge Key ti permette di avere accesso a salotti aeroportuali in tutto il mondo, in modo da attendere il tuo volo in totale comodità.

Non perdere l’occasione e apri ora Hype Premium, per beneficiare di tutti i suoi vantaggi!