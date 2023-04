Hype Premium: accesso a lounge aereportuali e assicurazione inclusa

Hype Premium è la soluzione di Hype per coloro che desiderano avere a disposizione un pacchetto completo di servizi finanziari, assistenza e assicurazione.

Il conto Premium include una carta di debito World Elite Mastercard e numerose funzionalità per gestire le spese quotidiane.

Con Hype Premium si avranno prelevi senza commissioni in tutto il mondo, in qualsiasi valuta e bonifici istantanei gratis illimitati. Anche il pagamento di bollette e bollettini con Hype Premium non prevede costi aggiuntivi.

Grazie alla funzionalità radar è possibile monitorare le spese in entrata e in uscita. L’app riconosce le spese e le organizza in automatico, inoltre è possibile creare dei salvadanai digitali per risparmiare con più facilità.

Scaricando l’app LoungeKey, con il conto Premium, si avrà inoltre accesso esclusivo a più di 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo, indipendentemente dalla linea aerea o dal tipo di biglietto che si possiede.

Il conto include anche un pacchetto assicurativo con molteplici coperture per viaggiare senza alcuna preoccupazione e con la protezione per qualsiasi imprevisto: l’assicurazione viaggi offre copertura per spese mediche in caso di emergenza medica all’estero, copertura su ritardo o smarrimento, ritardo del volo, annullamento del volo e cancellazione del viaggio.

Inoltre è inclusa con Hype Premium la protezione sui prelievi ATM in caso di rapina, protezione sugli acquisti con carta Premium e copertura per gli sport invernali. In più si avrà a sempre a disposizione l’assistenza prioritaria di Hype Premium, disponibile anche via WhatsApp.

In promozione l’attivazione del conto Hype Premium è gratuita fino al 30/06/2023, mentre il costo mensile è di 9,90 euro al mese. Per ottenere subito un bonus di 25€ clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.