Hype Premium: aprilo ora e scopri come ottenere un bonus 25€

Cerchi un conto corrente pieno di servizi accessori e con vantaggi esclusivi per i titolari? Quale miglior opzioni se non quella offerta da Hype Premium, che con l’ultima promo ti regala anche un bonus di benvenuto di 25€, se durante la fase di apertura inserisci il codice CIAOHYPER!

Hype Premium: il conto corrente nel dettaglio

Hype Premium è un conto che puoi gestire comodamente sia da smartphone, tramite app per iOS e Android, che da PC con homebanking. Una volta aperto, ti permette di avere un conto da cui puoi emettere bonifici istantanei senza limiti e costi aggiuntivi, nonché pagare le tue bollette e i tuoi bollettini senza commissioni.

È associato a una Carta di debito World Elite Mastercard, una carta esclusiva che ti permette di pagare e prelevate gratis in tutto il mondo. Inoltre, accedi gratuitamente a più di 1100 salotti aeroportuali con Lounge Key e usufruisci del corsia preferenziale negli aeroporti selezionati.

Con Hype Premium sei sempre coperto grazie alle assicurazioni gratuite e incluse nel conto, che si tratti di spese mediche, smarrimento bagaglio o ritardi nei voli. Ricevi anche supporto in qualsiasi momento tramite WhatsApp, email, telefono o chat. Sia che sei a casa o in viaggio, il team di assistenza di Hype ti risponderà in ogni momento.

Non mancano servizi aggiuntivi, come la possibilità di richiedere prestiti personali fino a 50.000€ direttamente online, con una risposta sull’esito entro le 24 ore, cashback su tutti i tuoi acquisti, la possibilità di impostare delle cifre da mettere da parte per obiettivi, viaggi o acquisti tramite la sezione risparmio, risparmio sull’RC auto, invio denaro istantaneo tra contatti Hype e molto altro!

Come attivare Hype Premium? È semplice! Vai nella pagina ufficiale, registrati e inserisci il codice promo CIAOHYPER per ricevere subito il bonus di 25€. Il canone mensile è di 9,90€.

Non perderti la promo e diventa ora titolare!