HYPE si allea con Bitpanda e amplia la sua offerta di investimenti

Al via la nuova collaborazione tra HYPE e Bitpanda. La neobank integra i servizi della piattaforma di investimento digitale e amplia la sua offerta permettendo ai propri clienti – oggi oltre 1,7 milioni – di investire in più di 2.500 risorse tra azioni frazionate ed ETF, ed acquistare metalli preziosi, con qualsiasi importo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche a mercati chiusi. La nuova funzionalità verrà resa disponibile gradualmente ai clienti Hype nelle prossime settimane.

Questo nuovo accordo democratizza, semplifica e rende accessibili le opportunità dei mercati finanziari rispondendo alle esigenze in continua evoluzione degli utenti.

La partnership coglie le opportunità dell’Open Banking

L’integrazione, realizzata interamente all’interno dell’app HYPE, avviene attraverso la piattaforma Open Finance di Fabrick su cui Bitpanda ha pubblicato le proprie API rendendo disponibile la sua offerta a terze parti: Bitpanda White Label offre tutti gli elementi necessari per costruire un flusso di investimento completo, dando al partner l’opportunità di progettare la propria soluzione, connettendosi a un’infrastruttura API all’avanguardia. HYPE è la prima realtà in Italia a cogliere questa opportunità consolidando il ruolo B2B2C di Bitpanda.

Alle diverse attività di educazione finanziaria implementate da HYPE, si aggiunge così la Bitpanda Academy: una piattaforma di e-learning interamente in italiano dedicata all’approfondimento di temi di finanza personale e investimenti, così da avere gli strumenti per essere pronti ad affrontare le prime operazioni.

Luca Grampioggia, Deputy CEO di HYPE, commenta: “Vogliamo che HYPE sia una porta d’accesso a tutti i servizi finanziari e uno strumento per cogliere sempre nuove opportunità nell’ambito della gestione del denaro.”

Eric Demuth, co-fondatore e CEO di Bitpanda, aggiunge: “Sin dalla sua nascita, nel 2014, l’impegno di Bitpanda su regole e infrastruttura tecnologica è stato massimo, e costante.” …”Questa partnership, con una neobank supportata da due importanti gruppi bancari italiani, ci rende molto orgogliosi e testimonia come questi sforzi, nel lungo periodo, paghino.”

Orlando Merone, Country Manager Bitpanda Italia, aggiunge “… La partnership con Hype permette a milioni di risparmiatori italiani di accedere, per la prima volta, agli investimenti frazionari in azioni ed ETF, in un’epoca storica in cui non prendersi cura del proprio denaro non è, semplicemente, un’opzione.”

