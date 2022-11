Hype ti porta alla finale di X-Factor e ti regala 25 euro

L’8 dicembre ci sarà la finale di X-Factor. C’è ancora tempo per entrare fra i 10 fortunati che potranno assistere a questo evento televisivo.

Ricordiamo che, essendo Official Partner dello show, la fintech mette a disposizione settimanalmente i biglietti per assistere alle puntate, con la possibilità di partecipare agli esclusivi concerti e di vincere gadget ufficiali.

E per ricevere i 25 euro in omaggio? Bisogna entrare in questa pagina e registrarsi. A distanza di 7 giorni, il nuovo correntista riceverà 25 euro dopo aver ricaricato almeno 1 euro.

Nel caso di attivazione del Piano Premium o Next, questo bonus verrà ricevuto soltanto dopo aver pagato in primi 2 canoni mensili.

La promozione è valida anche per coloro che sono già clienti Next, a patto che non hanno già usufruito in passato di un bonus d’ingresso.

Con il conto Hype si disporrà di una carta virtuale direttamente da app. Questa carta è protetta da crittografia e può essere usata per pagare sia in un negozio fisico che online in sicurezza.

Optando per il conto Next o Premium, il correntista potrà avvalersi gratuitamente di una carta fisica MasterCard contactless per prelevare sia in Italia che in tutto il mondo.

Finale di X-Factor con Hype, ecco come

Iscrivendosi al concorso HYPERFACTOR ed effettuando una ricarica di almeno 100 euro entro il 16 novembre 2022, si potrà partecipare all’estrazione per andare ad assistere alla finale di X-Factor.

In palio ci sono 2 biglietti di ingresso per la finale dell’8 dicembre, 2 biglietti di andata e ritorno per raggiungere Milano e una notte in hotel per 2 persone vicino al Mediolanum Forum di Milano.

Chi non avrà la fortuna di assistere alla finale, potrà vincere uno dei gadget ufficiali di X-Factor. Naturalmente, soltanto chi ha ricaricato sul proprio conto 100 euro fino al 29 novembre 2022 potrà partecipare all’estrazione. In palio 150 tazze e 150 magliette.

