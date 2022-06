Con HYPE vinci fino a 550€ in Buoni Regalo Amazon

Le carte prepagate HYPE sono tra le più diffuse e apprezzate al mondo, in quanto offrono non solo una forma di pagamento affidabile, ma anche una serie di vantaggi considerevoli. Si tratta infatti, di una vera e propria piattaforma digitale che ha cambiato in maniera considerevole l’approccio dei consumatori rispetto al proprio denaro.

A rendere ancora più interessante questo servizio, vi è un concorso che non ha precedenti in questo settore. Svolgendo alcuni passaggi infatti, è possibile partecipare a un concorso che ha come premio fino a 550 euro in Buoni Regalo Amazon.

Un’opportunità incredibile per acquistare quell’elettrodomestico o quel prodotto presente su Amazon.it tanto desiderato ma che era al di fuori del tuo budget.

550€ in Buoni Regalo Amazon: come partecipare al concorso

Per prendere parte al concorso è necessario effettuare almeno 3 transazioni (per un valore totale di 50 euro) presso negozi fisici o digitali. Effettuate le stesse, HYPE andrà ad estrarre a sorte un vincitore al mese, che vincerà i 500 euro in premio.

Non solo: anche chi non è fortunato con queste estrazioni può comunque portarsi a casa un buono Amazon. Basta infatti effettuare le suddette 3 transazioni per 3 mesi di fila per poter vincere un Buono Regalo Amazon da 50 euro.

Il concorso, valido solo per chi ha una carta HYPE da almeno 12 mesi, è solo uno dei tanti vantaggi legati a questa carta.

La possibilità di collegare i propri conti all’app, lo strumento di analisi di spese, il salvadanaio virtuale e tante altre piccole funzioni, rendono questo servizio interessante per qualunque tipo di consumatore.

La facilità dei pagamenti, i costi contenuti e le commissioni trasparenti, sono altri fattori che hanno reso HYPE la “regina” delle carte prepagate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.